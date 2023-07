ETC, Dodò Boggio suona la carica “Può ancora succedere di tutto”

Quarto posto in campionato, con due round da disputare. Edoardo Boggio ha chiuso il round a Barcellona con un errore, ma nel complesso è decisamente soddisfatto della sua stagione ETC finora. Il pilota torinese del Aspar Team è a 29 punti di ritardo dal capoclassifica e compagno di squadra Maximo Quiles, ma mancano ancora tre gare da disputare. Questo vuol dire che il campionato è ancora aperto e che anche Dodò Boggio vuole essere della mischia fino all’ultima bandiera a scacchi. Ora tocca alla pausa, ma non starà certo fermo: lo attende il prossimo round del CIV a Misano, guiderà la BR17GP3 Premoto3 del Team Bucci Moto. Abbiamo avuto occasione di sentirlo per un bilancio stagionale, la nostra intervista.

Edoardo Boggio, iniziamo dalla gara a Barcellona.

È stata particolare, partivo ultimo per una penalizzazione che mi avevano dato sabato. C’erano tanti piloti che cercavano di girare dietro di me, visto che ero uno dei più veloci, e avevo chiuso il gas per non tirarli, ma mi hanno sanzionato. Al 5° giro però ero già davanti! Ho fatto tutta la gara lì, all’ultimo giro ho tentato un sorpasso, ma ero in scia e non ho preso bene le misure… Ci ho provato, però ho sbagliato l’entrata in curva. L’unica cosa è che mi fa un po’ male un dito, ma niente di serio.

Cos’è successo? E in generale fisicamente come stai?

Nella caduta mi sono un po’ bruciacchiato l’anulare della mano sinistra, è rimasto sotto la moto, ma non mi sono fatto niente. Il piede ora sta bene, non mi fa più male ma questa settimana, visto che sono in Italia, ne approfitto per fare un po’ di fisioterapia per aumentare la mobilità, mi dà ancora un po’ fastidio a camminare.

Un errore in quella che rimane una bella stagione. Come la valuti?

Sono in un campionato di livello altissimo, con tantissimi piloti, e sono 4° in classifica, 3° fino alla scorsa gara. Mancano ancora tre gare e siamo in lotta per il campionato, quindi la valuto molto bene.

Giudizio completamente positivo o con qualche “appunto”?

L’unico errore che ho fatto alla fine è stato a Barcellona, in generale direi che questa stagione in Talent Cup sta andando molto bene. Sono sempre stato molto costante con cinque quarti posti, una vittoria ed un 11° posto partendo ultimo. Ora punteremo a risultati più importanti per giocarci il campionato.

Edoardo Boggio, c’è qualcosa invece che non ha funzionato come ti aspettavi?

Direi di no. Come l’anno scorso sono sempre nel gruppo davanti, com’è giusto che sia. Giro sempre da solo, cosa che mi aiuta molto e mi dà tanta fiducia. Sono anche migliorato tantissimo per quanto riguarda la tranquillità in gara, tranne a Barcellona sono sempre stato calmo e costante.

Andando oltre ai risultati, quale consideri il tuo weekend migliore finora?

Il migliore ovviamente quello di Portimao per la vittoria, ma direi anche per com’è andata. Avevamo cominciato rompendo due motori, ho iniziato a girare praticamente sabato, ma sono subito riuscito a realizzare tempi buoni, per poi vincere la gara girando così poco! È stato il weekend più divertente.

Edoardo Boggio, quale consideri invece il peggior fine settimana?

Direi quello di Barcellona per l’errore prima della qualifica. Anche se non è proprio un errore, si era attaccata la gente dietro e io per non tirarli ho chiuso troppo il gas… Partire dal fondo non conta molto se sei veloce, infatti sono risalito subito. Poi però c’è stato l’errore in gara. Direi quindi che è stato il weekend peggiore, anche se non è stato proprio brutto: eravamo lì davanti e non ci mancava niente.

Una super rimonta da subito, come ci sei riuscito?

Ci avevano comunicato la penalità sabato mattina, quindi il pomeriggio abbiamo provato dei rapporti diversi, più lunghi, per vedere qual era il migliore per recuperare il più presto possibile. Io e Maximo [Quiles] eravamo ultimi, i primi potevano fare lavoro di squadra e cercare di andarsene, quindi dovevamo essere lì già nel 2°-3° giro. Oltre ai rapporti mi ha aiutato tantissimo girare da solo per tutto il weekend: per andare a prendere il gruppo ho fatto un giro da solo in 50.9, un tempo molto buono.

Peccato per il finale. Credi peserà tanto quello zero? Mancano solo due round e tre gare.

Ho 29 punti di ritardo. Non sono pochi, ma nelle ultime gare Maximo ha fatto due zeri di fila e io ho recuperato 25 punti. In un campionato così siamo tutti in gruppo e si può sbagliare: l’ho fatto io, la prossima volta può capitare a qualcun altro. Può ancora succedere di tutto.

Ora però tocca alla lunga pausa. Edoardo Boggio, quali sono i programmi fino ad ottobre?

La prossima settimana faccio la wild card con il team Bucci nel Campionato Italiano, poi riprenderà la Rookies Cup e correrò in Austria ed a Misano. Il weekend nel CIV mi servirà anche per provare la pista per il round di settembre, oltre che per divertirmi, anche se ovviamente cercherò di stare davanti!

Foto: Manu Tormo/Aspar Team