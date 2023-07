SSP300, Vannucci “Ad Imola pensavo fosse doppietta, invece…”

Matteo Vannucci è tornato prepotentemente in corsa per il titolo Mondiale Supersport 300. Il giovane pilota toscano a Imola è passato dall’ottavo al secondo posto in classifica generale mentre il suo corregionale Mirko Gennai ha perso la leadership ed ora è quarto. La SSP300 è una classe estremamente combattuta ed incerta: può ancora succedere di tutto.

Ad Imola Matteo Vannucci, su Yamaha AG Motorsport, aveva festeggiato una splendida doppietta ma in gara-2 è stato retrocesso di una posizione per essere andato sul verde all’ultimo giro. La decisione gli è stata comunicata diverse ore dopo ed è stata abbastanza difficile da digerire.

“Ad Imola è andato tutto bene, peccato per quella penalità – racconta Matteo Vannucci a Corsedimoto – avevo preso un’imbarcata, la moto non ha le ali per tornare in pista da sola e quindi ero uscito ma di pochissimo, durante la battaglia finale all’ultimo giro. Sono arrivato al traguardo, abbiamo festeggiato, abbiamo fatto tutto come se avessi vinto poi molte ore dopo mi hanno detto che ero stato retrocesso. Così è un po’ brutto comunque un primo ed un secondo posto sono dei gran risultati. Ci sarebbe potuta essere pure la pole position ma quando sono uscito c’era il gruppone poi quando sono riuscito a fare un giro da solo era troppo tardi”.

Sei comunque in piena corsa per il titolo e con te Mirko Gennai. Il Mondiale può essere una sfida tra toscani?

“Il campionato è ancora molto lungo ed incerto. Sì, in corsa per il titolo c’è anche Gennai. Abitiamo nella stessa regione ma distanti e non ci vediamo mai fuori dalle gare”.

Oltre ad essere un pilota sei anche uno studente. Come va la scuola?

“Da settembre sarò impegnato nell’ultimo anni di meccanotronica, in un istituto tecnico. Va abbastanza bene, in generale, riesco a conciliare discretamente studio e gare. L’anno prossimo di dovrei diplomare”.

Oltre a diplomarti, nel 2024 cosa farai?

“Ancora non lo so bene, stiamo lavorando per il futuro e cercando di definire i programmi”.

Quest’altra settimana si va a Most. Tra i prossimi circuiti quale ti piace di più?

“Non ho una pista favorita, mi piacciono un po’ tutte. Cerchiamo di dare sempre il massimo e lottare per il titolo fino alla fine”.

Foto WorldSBK