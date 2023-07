Si alza l’asticella della sicurezza e Tucano Urbano non si è fatta cogliere di sorpresa. I due nuovi caschi della collezione primavera-estate, cioè EL’MAX e EL’CITY rispettano in pieno la nuova normativa d’omologazione ECE 22.06. La legge prevede che i costruttori possano ancora mettere sul mercato gli stock prodotti con la precedente omologazione 22.05, meno stringente dell’attuale. Ma perchè accontentarsi?

Fedeli alla linea

TUCANO URBANO si è prontamente adeguata restando fedele al design rigorosamente urbano della sua linea caschi. Inoltre rispettando allo stesso tempo i nuovi parametri relativi agli accessori integrati nel casco (luci, Bluetooth, video-camera). La ECE 22.06 prescrive anche il superamento di test di impatto rotazionale e di punti di battuta su tutta la superficie della calotta. Inoltre sono previsti determinati valori di decelerazione durante l’impatto, non solo ad alta ma anche a bassa velocità. In aggiunta anche scalzamento dal davanti oltre che da dietro. Per finire, di controllo del flusso produttivo per evitare la contraffazione. “Tutto questo – spiega Mirko Tambascia, product manager del marchio milanese del Gruppo Mandelli – si traduce in un casco sicuramente più protettivo. Ma anche più grande e pesante. Il che avrebbe potuto penalizzare i nostri caschi. Ma a noi di TUCANO URBANO – si sa – piace ingegnarci: per rispettare in toto gli standard della norma, abbiamo deciso di focalizzarci su fitting e proporzioni”.

Ecco cos’è stato prodotto

Ed ecco EL’MAX, il nuovo jet di TUCANO URBANO in policarbonato che già nel nome vuole essere il massimo per chi che nella quotidianità percorre tragitti, anche extra urbani, di lunga-media lunghezza. Oltre alla massima sicurezza, EL’MAX dà un grandissimo comfort grazie all’interno in microfibra traspirante e anallergica con inserti in rete Aero 3D. Grazie all’ampio spazio nella zona orecchie e, per finire, grazie alla ventilazione Clima System a 2 prese d’aria. Non bastasse, EL’MAX è il massimo anche per la visibilità. Con la sua doppia visiera, una trasparente esterna e l’altra scura parasole interna, è il casco perfetto sia d’inverno che d’estate. Disponibile in nero opaco e in due colori lucidi, bianco e giallo fluo. Prezzo consigliato al pubblico: 159,90 €.

Una proposta urban

La città è tutta invece di EL’CITY, il nuovo casco jet di TUCANO URBANO in policarbonato, con doppia visiera e ventilazione Clima System a 3 prese d’aria, pensato proprio per chi si muove quotidianamente nella giungla urbana. È proposto in tre tinte assolutamente metropolitane: verde airborne, grigio moondust e l’immancabile nero. Prezzo consigliato al pubblico: 149,90 €.