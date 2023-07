Di Folco, l’avversario “Valentino Rossi va fortissimo e ha tutto al top”

Valentino Rossi ha vinto a Misano e tanti s’interrogano sul suo reale valore come pilota di auto. Tra i suoi avversari il ventisettenne romano Alberto Di Folco. Quest’anno è passato da Lamborghini ad Audi e corre nel GT World Challenge Europe sia nella serie Endurance che in quella Sprint, proprio come Valentino.

Alberto gareggia per il team belga Boutsen VDS. Le auto sono quelle che lo scorso anno usava WRT, il team di Valentino Rossi che quest’anno è passato a BMW.

Il romano corre in equipaggio con Aurélien Panis, il figlio dell’ex pilota di F1 Olivier, nella classe Gold. A Misano in Gara-1 ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale di classe dopo quella di Brands Hatch a maggio, finendo sesto assoluto quindi due posizioni davanti a Valentino Rossi. In Gara-2 è stato coinvolto in un grosso incidente senza conseguenze ma che gli ha fatto perdere la leadership della classifica Gold. Di Folco è appassionato di moto, era grande amico di Fabio Esposto morto la scorso anno, ed è un pilota di grandissima esperienza, spesso è nelle prime posizioni assolute.

“Non vedo Valentino Rossi proprio come un avversario perché io e Panis ci concentriamo soprattutto sulla nostra classe – spiega Alberto Di Folco a Corsedimoto – A parte ciò secondo me Vale è fortissimo, un campione, ce l’ha nel sangue. Non è facile passare dalle due ruote alle quattro anche se, quanto si dice, si è sempre allenato anche con le auto e probabilmente ha abbastanza esperienza anche lì. Rispetto all’anno scorso è migliorato tantissimo. Nel 2022 faceva fatica mentre in questa stagione ha fatto un grande step”.

Come te lo spieghi?

“Sicuramente l’ha aiutato il fatto di avere un top team e di avere fatto tantissime giornate di test. Sinceramente la BMW ha pure un passo superiore alle altre auto. Premesso ciò, lui ha fatto grandi progressi e va praticamente come i professionisti. Gli manca qualcosa rispetto ai super pro della sua categoria ma se guardiamo anche Gara-1 è stato uno dei più veloci dei silver BMW. Nulla da dire: Valentino Rossi è stato molto bravo”.