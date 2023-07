Motocross Loket, forza Andrea Adamo! Gli orari TV e streaming

Tutto pronto per un nuovo intenso appuntamento del Mondiale MXGP, il primo di tre consecutivi (seguiranno Fiandre e Finlandia). Tappa a Loket in Repubblica Ceca, col grande rientro del campione in carica Tim Gajser, finalmente all’esordio stagionale. Ritorna anche Alessandro Lupino dopo l’incidente a Sumbawa ed il periodo di riposo, assente invece Jeffrey Herlings, ancora alle prese col guaio al collo. Nelle zone alte gli osservati speciali sono senza dubbio Romain Febvre e Jorge Prado, come si comporterà Alberto Forato? In MX2 attenzione particolare ovviamente per Andrea Adamo, ancora tabella rossa e determinato ad essere protagonista, per provare in particolare a contenere un Jago Geerts tornato decisamente in forma. Chi si assicurerà la vittoria in Repubblica Ceca? Di seguito le classifiche generali e tutti gli orari del GP.

Motocross, le classifiche

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 488 punti; 2. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 452 p.; 4. Jago Geerts (Yamaha), 441 punti; 5. Liam Everts (KTM), 420 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 417 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 346 p.; 8. Simon Laengenfelder (GASGAS), 341 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 291 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 242 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 562 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 459 p.; 3. Ruben Fernandez (Honda), 415 p.; 4. Jeremy Seewer (Yamaha), 414 p.; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 390 p.; 6. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 7. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 357 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 285 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 265 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

GP Loket, gli orari

La diretta integrale è garantita come sempre da mxgp-tv.com (in abbonamento). Ma non è l’unico modo: Eurosport 2 manderà live tutt’e quattro le manche di domenica, quindi di entrambe le categorie. Passando ai canali Rai, è possibile vedere le due gare MXGP in diretta su Raisport Play, “semidifferita” invece per il canale TV: Gara 1 sarà in diretta, Gara 2 invece sarà visibile in differita in tarda serata. Di seguito la programmazione del round in Repubblica Ceca.

Sabato 15 luglio

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 16 luglio

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2 (differita Raisport HD alle 23:15)

Foto: mxgp.com