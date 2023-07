Non è una stagione facile, ma Alessandro Lupino non perde il sorriso e ha tanta voglia di divertirsi a Loket. Un rientro nel Mondiale MXGP dopo un altro problema, un colpo alla schiena che l’ha tenuto fermo per qualche settimana, per fortuna senza altre conseguenze serie. Da dire che il pilota MRT Racing Team Beta sperava di lasciarsi alle spalle il difficile 2022, ma anche quest’anno non è stato particolarmente fortunato sul lato fisico. Non sono mancati infatti vari piccoli intoppi che hanno rallentato il suo percorso stagionale, ma ora Lupino la prende con più “leggerezza”. Il giro di boa è già superato, l’italiano guarda solo ad una gara alla volta, mirando ad una top 10 che, senza tutti i problemi, sarebbe già stata costantemente alla sua portata.

Lupino: “Nessun obiettivo”

“Sono stato fortunato, poteva andare peggio” ha ammesso Alessandro Lupino a mxgp.com alla vigilia della Qualifying Race a Loket. “Un piccolo incidente, non sembrava niente di che, ma ho preso un colpo alla schiena e avevo perso sensibilità ad entrambe le gambe.” Fortunatamente tutti i controlli successivi hanno mostrato solo un ematoma, scongiurando quindi conseguenze serie. Da Sumbawa, Lupino è volato subito a casa, saltando l’appuntamento a Lombok e concentrandosi sul recupero. “Ho ancora un po’ di dolore alle gambe, ma va meglio. Nelle ultime due settimane ho fatto solo terapie, sono tornato un paio di volte in moto lunedì” ha raccontato il pilota Beta. “Non sono al 100% fisicamente e non so bene cosa aspettarmi. Non punto a nessun risultato in particolare, guardiamo ad una gara alla volta. L’obiettivo è solamente divertirmi di nuovo in moto.”

Obiettivo top 10 in gara

Ora Lupino è in Repubblica Ceca, pronto per essere protagonista per questo nuovo evento del Mondiale MXGP. Senza aspettative particolari dopo un’altra stagione che doveva essere di “ripartenza” dopo un 2022 duro, ed invece rivelatasi più complicata del previsto. “Dopo tutti gli interventi dell’anno scorso non sono riuscito a prepararmi bene durante l’inverno. Questo ha già reso più difficile la stagione” ha ammesso Lupino. Quali sono le sue aspettative fino alla fine del campionato? “Essere di nuovo in salute” ha sottolineato il 32enne viterbese col sorriso. Guardando agli obiettivi in gara, “Punto ad essere costantemente in top 10, sappiamo di poterlo fare. Magari non adesso, visto che sono appena tornato, ma nelle prossime gare voglio avvicinarmi di più. Se tutto va bene ci posso stare agevolmente.”

Foto: Social-Alessandro Lupino/Stefano Taglioni