La collezione privata di moto e auto di Aleix Espargaró continua a cambiare forma continuamente. Lo scorso gennaio ha acquistato una Porsche 718 Cayman GT4 RS di colore rosso e qualche mese fa una Ferrari Portofino personalizzata (come la targa ‘Mia 41’). Ora il veterano della MotoGP, entusiasta per avere ricevuto la Suzuki GSX-RR con cui ha corso nel 2016, ha messo in vendita uno dei suoi gioielli.

La Porsche di Espargaró in vendita

Il pilota Aprilia ha chiuso la prima parte di stagione MotoGP salendo sul podio di Assen, con la speranza che sia un trampolino di lancio per la seconda metà di campionato. Finora il 2023 non ha regalato grandissime emozioni ad Aleix Espargaró che era partito come contendente principale della Ducati. Purtroppo i risultati non hanno sorriso alla Casa di Noale, anche per una serie di eventi sfortunati. Ma è inutile negare che in questo momento non è ancora alla pari della Ducati Desmosedici. In attesa di risalire sulla sua RS-GP23, il pilota di Granollers si gode un po’ di relax con la sua dolce famiglia e ha deciso di mettere in vendita la Porsche Cayman GT4 RS rossa , una versione ancora più radicale ed esclusiva della già spettacolare Cayman GT4.

I dettagli della Cayman GT4 RS

Il motore della Cayman GT4 RS è lo stesso della GT4, un sei cilindri boxer aspirato da 4,0 litri, ma potenziato a 500 CV, con un aumento di 35 CV rispetto alla versione di serie. La coppia massima è di 470 Nm e viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione PDK a sette rapporti. La Cayman GT4 RS accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 320 km/h. Rispetto alla GT4 tradizionale si differenzia anche per alcuni elementi di aerodinamica, come l’alettone posteriore, i cerchi in alluminio forgiato da 20 pollici, i freni carboceramici e le due prese d’aria sul cofano.

La Porsche di Aleix Espargaró è dotata del pacchetto Weissach e del pacchetto Clubsport. Significa che ha un roll-bar, interni in pelle Race Tex, cofano anteriore in fibra di carbonio con rivestimento trasparente e tubi di scarico in titanio. Il contachilometri segna appena 3000 km, tutti percorsi tra e alture di Andorra dove risiede il pilota della MotoGP. L’auto viene fornita con una garanzia di fabbrica valida fino a dicembre 2024 ed è pronta per essere consegnato al suo nuovo proprietario. Il prezzo è di 240.000 euro, la carrozzeria è praticamente senza graffi grazie al rivestimento in vinile di colore giallo. Siamo pronti a scommettere che sarà acquistata prima della ripresa del Mondiale MotoGP.

Foto: Instagram @aleixespargaro