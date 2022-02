La scelta di Kiara Fontanesi, sarà mamma-bis. “Arrivederci al 2023!”

Bimbo/a numero 2 in viaggio per Kiara Fontanesi, la campionessa motocross di nuovo in dolce attesa. Con una promessa: "Prima mamma, poi il titolo."

C’è un altro bimbo in viaggio per la pluricampionessa motocross Kiara Fontanesi. Dopo Skyler, nata a novembre 2019, la pilota parmense ha annunciato la sua seconda gravidanza. Questo vuol dire che non la vedremo al via nel Mondiale 2022, ma non è un addio: Fontanesi ha già chiarito l’intenzione di tornare. Con un’altra spinta in più, ovvero l’obiettivo di conquistare il titolo da mamma-bis, affiancata quindi dal marito Devin e dai due figli. Ha spiegato lei stessa la sua scelta con un lungo post social.

“Quando sei un’atleta professionista, sei anche una persona, una comune donna. Se scegliere non è mai facile, a volte, nella mia posizione, è ancor più difficile. A fine stagione 2021 mi sentivo così competitiva, forte ed energica come mai prima d’ora, ma mi sono trovata di fronte ad un bivio: Kiara mamma per la seconda volta o Kiara pilota nel tentativo di vincere il settimo titolo mondiale, di farlo da mamma bis e di incoronare il mio ultimo sogno? Entrambe le scelte in contemporanea non sono ammesse.”

Di qui la scelta primaria di allargare la sua famiglia. “Ho deciso di donare a Skyler la possibilità di essere la sorella maggiore di un fratellino o di una sorellina. Che possano giocare insieme, essere l’uno la spalla dell’altro, sempre. Il tempo vola, purtroppo o per fortuna, non si può fermare, da qui la mia decisione di fronte a quel bivio. Prima divento di nuovo mamma, così felice, spensierata e realizzata, mi dedicherò al titolo senza più alcuna sosta.”

“Volere è potere, so quindi che dopo aver dato alla luce il/la secondogenito/a, tornerò e sarò ancora più forte.” Con un ‘fan club’ allargato. “Lì, a bordo pista, ci saranno i miei due figli, ci sarà mio marito, ci saranno mio fratello ed i miei genitori, a cui sono grata perché sono la mia forza e la mia motivazione ogni giorno. Non è un addio, è un arrivederci di Kiara-Pilota al 2023 con l’obiettivo di incoronarmi campionessa del mondo da mamma bis! Non sarà facile, ma nemmeno impossibile, per questo crederci sempre ed arrendersi mai.”

Foto: Facebook-Kiara Fontanesi