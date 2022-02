Superbike, Test Portimao day-1: tempi e classifica provvisoria

Superbike in scena a Portimao per due giorni di test. Tempi e classifica provvisoria del day-1: Jonathan Rea al comando, insegue Toprak Razgatlioglu.

La prima giornata di test Superbike ha preso il via alle 11:00 ora italiana sul circuito di Portimao. Bandiera a scacchi prevista alle 18:00. In pista tre dei cinque team ufficiali: Ducati, Kawasaki e Yamaha, oltre a quattro piloti indipendenti: Philipp Ottl (Team GoEleven), Luca Bernardi (Barni Spark Racing Team), Axel Bassani (Motocorsa Racing), Christophe Ponsson (Gil Motor Sport-Yamaha).

Jonathan Rea al comando

Occhi puntati sui tre big Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista. Il nordirlandese della Kawasaki anche dopo la pausa pranzo continua a tenere il miglior crono in 1’40″621. Il sei volte iridato sta incentrando l’attenzione sugli ultimi aggiornamenti disponibili per la sua ZX-10RR già provati durante l’inverno a Jerez. Per Razgatlioglu si tratta della prima uscita dopo la conquista del Mondiale Superbike al Mandalika Circuit e il turco si mostra subito in gran forma con la seconda piazza nella classifica provvisoria.

Terzo miglior tempo per Andrea Locatelli, seguito da Alvaro Bautista, alla sua seconda apparizione con la Ducati Panigale V4R. Il pilota spagnolo del team Aruba.it Racing Ducati aveva già provato la Rossa emiliana lo scorso novembre subito dopo l’ultimo GP indonesiano. 5° Alex Lowes davanti a Michael Rinaldi. In pista anche Danilo Petrucci ma probabilmente senza transponder.

Test Superbike a Portimao, day-1: classifica provvisoria

1. Jonathan Rea, 1’40″621

2. Toprak Razgatlioglu, 1’40″722

3. Andrea Locatelli, 1’41″440

4. Alvaro Bautista, 1’41″510

5. Alex Lowes, 1’41″527

6. Michael Rinaldi, 1’42″442

7. Philipp Ottl, 1’43″190

8. Christophe Ponsson, 1’43″785

9. Luca Bernardi, 1’45″349