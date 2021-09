Kiara Fontanesi maestosa nel GP Afyon: doppia vittoria e primo trionfo di GP stagionale! Ed ora la leader Duncan dista solo nove punti...

Pole position, trionfo in Gara 1, doppietta in Gara 2 e quindi GP portato a casa. Secondo round turco trionfale per Kiara Fontanesi, che mette così a referto la vittoria di un evento Motocross Femminile per la prima volta in questa stagione. Courtney Duncan conquista un doppio secondo posto, con qualche errore in particolare nella seconda manche, completa la top 3 overall Larissa Papenmeier. Le due dominatrici del doppio evento ad Afyonkarahisar sono ora molto più vicine… Ecco com’è andata.

La cronaca

Ottimo lo scatto di Fontanesi, Duncan sembra inizialmente imbottigliata nel traffico ma alla prima curva rieccola in alto. È chiaro il programma della pilota GasGas, che tenta immediatamente di allungare sulle inseguitrici, la leader iridata in primis e poi le battagliere Van der Vlist, Papenmeier e Van De Ven. Le due assolute protagoniste di questo doppio evento continuano a rispondersi a suon di tempi cronometrati, ma come da copione ecco che nella seconda parte della gara scatta la rimonta di Duncan. Il divario di tre secondi presente fino a 8 minuti + 3 giri alla fine si riduce sempre di più, fino ad una caduta di Courtney Duncan che permette a Kiara Fontanesi di portare il suo margine a quasi 14 secondi! Ma l’iridata 2020 non si arrende e mette il turbo, inanellando un’impressionante sequenza di giri veloci fino a riportarsi a ridosso della rivale per un altro finale al cardiopalma. Negli ultimi metri però c’è un altro erroraccio per Duncan, “respira” la nostra pilota che vince così per oltre un secondo. Un’altra corsa memorabile, con Larissa Papenmeier stavolta ad assicurarsi la terza piazza al traguardo.

La classifica del GP

Una doppia vittoria che vale il trionfo in questo secondo round turco. Kiara Fontanesi si impone nettamente su Courtney Duncan, terza overall è Larissa Papenmeier grazie soprattutto al podio di Gara 2.

La classifica iridata

Non nasconde la delusione la leader Courtney Duncan, che a differenza di sabato scorso non è riuscita ad imporsi nella replica della tappa turca. Kiara Fontanesi ne approfitta per ricucire il distacco, portandosi ora a sole nove lunghezze dalla campionessa 2020. La situazione in campionato dopo questo evento.