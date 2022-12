Dovizioso dimentica la MotoGP, annunciato il nuovo progetto: “Un sogno”

Andrea Dovizioso si è ormai messo alle spalle la sua lunga carriera in MotoGP, terminata con un ritorno in Yamaha che gli ha dato solo delusioni. Si sta concentrato su un’altra sua grande passione, il motocross.

Da tempo aveva fatto intendere di avere in testa un grande progetto e oggi ha diramato un comunicato ufficiale importante. Infatti, ha annunciato che la sua società RPM si è aggiudicata il bando per la gestione ventennale della pista di motocross di Faenza, ora rinominata 04 Park – Monte Coralli.

La pista di motocross di Faenza verrà rinnovata

L’impianto sarà oggetto di importanti lavori di rinnovamento, che saranno possibili anche grazie ai fondi del PNRR. La Federazione Motociclistica Italiana ha avuto un ruolo affinché venisse scelto di finanziare il progetto del Comune di Faenza. Il noto crossodromo è stato sede di gare del Mondiale Cross in passato e ha bisogno di interventi di ammodernamento.

È in programma un ampliamento delle strutture sportive e dei servizi di hospitality, oltre a una nuova pista con elevati standard di qualità per piloti di ogni livello. Lo 04 Park – Monte Coralli ospiterà anche un nuovo Centro Tecnico FMI dedicato al fuoristrada.

Il centro federale prevede un ufficio, un’aula didattica con vari utilizzi e un ricovero moto da utilizzare per la formazione dei piloti e dei tecnici, per i raduni collegiali dei Talenti Azzurri e per i progetti educativi della FMI.

Dovizioso carico per il nuovo progetto

Dovizioso e il Comune di Faenza mirano a creare un’area polifunzionale per offrire servizi alla comunità, non solo sportiva. I lavori partiranno a inizio 2023.

L’ex pilota MotoGP è molto felice di questa nuova avventura: “Questo è un sogno che ho da anni. 04 Park – Monte Coralli è un posto esagerato, molto grande e nel quale vogliamo realizzare dei progetti importanti. Vorrei diventasse un luogo in cui appassionati, e non solo, di off-road si possono incontrare, interagire e condividere esperienze, divertendosi. Organizzeremo eventi e gare. Ci si potrà venire per girare o semplicemente per passare una giornata diversa, in un ambiente fatto di e con passione“.

Il forlivese ha una grande passione per il motocross ed è orgoglioso di essere parte attiva in un progetto così importante: “04 Park – Monte Coralli è un progetto ambizioso, un terreno nel quale off-road, mini cross e pump track convivranno ed evolveranno insieme ad altissimo livello, in un’atmosfera full gas“. In bocca al lupo Dovi!

