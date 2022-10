WorldSSP300 al tramonto? All’orizzonte un nuovo campionato

Dal 2024 il WorldSSP300 potrebbe lasciare spazio ad una Coppa del Mondo con bicilindriche tipo le R7 con motore da 689cc e le Aprilia RS660. Queste moto vengono già utilizzate con successo nei vari trofei e stanno riscuotendo grande interesse. In questo caso verrebbe redatto un regolamento apposito per equilibrare le potenze. Non c’è nulla di certo ma le voci si rincorrono con insistenza. Le case stanno spingendo molto sulle nuove supersportive, anche in ottica commerciale. Non è un caso che Massimo Rivola sia salito in sella ad un’Aprilia RS660 da trofeo ad Imola.

Il nuovo campionato potrebbe essere vagamente simile alla vecchia Superstock 600, una categoria che tra il 2005 ed il 2015 aveva lanciato tantissimi piloti. La lista dei campioni passati dalla STK600 è lunga: Danilo Petrucci, Toprak Razgatlıoglu, Michael Rinaldi, Axel Bassani, Michael van der Mark, Loris Baz, Nicolò Canepa, Franco Morbidelli, e tanti altri.

WorldSSP300, amore ed odio

Il WorldSSP300 attuale è divertente, equilibrato ed economico però viene criticato da tanti anche a causa degli incidenti da cui è funestato. Molti piloti partecipano a questo campionato perché è il Mondiale più economico in assoluto ed è sovraffollato. Pare che sia possibile farlo a partire da 50 o 60 mila euro, spiccioli rispetto alle cifre che girano in tutte le altre classi. Il campionato c’è dal 2017 ma ad oggi pochissimi piloti sono poi riusciti a farsi strada nelle categorie superiori.

Il salto dal WoldSSP300 al WorldSSP è difficile a livello tecnico ed economico con il budget che cresce a livelli esponenziali. La 300 attuale quindi è sì valida come entry-level ma offre pochi sbocchi per il futuro. Nel WorldSSP, tra l’altro, le cilindrate sono sempre più alte ed il passaggio dalle 300 alle mille sarebbe piuttosto arduo.

Le Yamaha R3

I giovanissimi potrebbero continuare a gareggiare sulle R3 nell’European Cup Yamaha che potrebbe guadagnare titolazione europea e, di fatto, sostituire la SSP300 con una moto simile anche se monomarca.

La 300 sembra destinata a restare nel CIV e nei vari trofei.