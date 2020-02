L'attesa per l'apertura del Mondiale Superbike è altissima: chi vincerà gara 1 a Phillip Island? Il videopronostico di Paolo Gozzi

Chi vincerà la gara d’apertura del Mondiale Superbike, sabato 29 febbraio in Australia? Il via è previsto alle 15 locali, le 05 in Italia. Il pronostico è assai ostico, perchè il novero dei protagonisti è tornato ricco, come ai tempi d’ro delle derivate dalla serie. Jonathan Rea ballerà da solo, o troverà pane per i suoi denti? Da Phillip Island il nostro direttore Paolo Gozzi ci illustra i motivi di una corsa che si annuncia appassionate.

DIRETTA IN CHIARO SU TV8

Il primo round del Mondiale Superbike sarà trasmesso in Italia, in chiaro, su TV8. Qui tutta la programmazione. Il resto del programma, Superpole e Superpole compresi, visibili su SKY Sport MotoGP HD. La telecronaca è affidata a Edoardo Vercellesi, commento tecnico di Max Temporali.