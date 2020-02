L' adrenalinica clip che introduce le emozioni di un Mondiale 2020 che promette scintille. Si comincia su un circuito affascinante, Phillip Island

Il video lancio del round Australia qui

Erano alcuni anni che l’attesa per il via Mondiale della Superbike non era così palpitante. Il ritorno in grande stile di Honda HRC, la Ducati ambiziosa con il cavallo pazzo Scott Redding, l’astro nascente Toprak Razgatlioglu: avrà del filo da torcere Jonathan Rea, da cinque anni campionissimo. Qui gli orari delle dirette TV in Italia

TRENT’ANNI A PHILLIP ISLAND

Il primo round Superbike 2020 è una pietra miliare anche perchè si tratta della 30° volta che la Superbike gareggia sul fantastico tracciato del Victoria. Dalla prima edizione del 1990 qui si sono disputate 58 gare. I primi vincitori furono due australiani: Peter Goddard, con la Yamaha Marlboro, e Rob Phillip, allora ufficiale Kawasaki. Sempre nel ’90 qui la Ducati festeggiò il primo titolo Mondiale della sua storia, con il francese Raymond Roche. Il nostro Paolo Gozzi, quella volta c’era, ed ha scritto un ricordo di quell’evento