UFFICIALE Superbike: Syahrin con MIE insieme al confermato Mercado

Continua a riempirsi la griglia di Superbike: MIE Honda annuncia i piloti per il 2022. Insieme al confermato Mercato ci sarà la new entry Syahrin

Il mercato Superbike continua a muoversi in attesa dell’ultimo round della stagione a Mandalika, dove non stanno già mancando le polemiche. Fortunatamente nella giornata odierna arriva un altro annuncio “fuori” pista ma di ben altra fattura, dato che stiamo parlando dello scacchiere 2022 che passo dopo passo continua a completarsi. Il team MIE conferma infatti l’impegno con Honda e disporrà della CBR1000RR-R anche per la prossima stagione. Non più una sola, bensì due, dato che insieme al confermato Leandro ‘Tati’ Mercado ci sarà una novità assoluta.

Syahrin come Vierge e Lecuona

Stiamo parlando di Hafizh Syahrin, che come Vierge farà il grande passaggio dalla Moto2 alla Superbike. Il malese cercherà fortuna come lo spagnolo nelle derivate di serie, facendo il salto dal paddock della MotoGP a quello della Superbike. Una mossa che abbiamo già visto fare in passato e che vedremo fare da tanti piloti nel 2022, sia fronte SBK che Supersport. Syahrin si appresta a vivere dunque una nuova sfida dopo non avere raccolto troppa fortuna in Moto2 e i due anni in MotoGP con Tech3 (prima Yamaha e poi KTM). Adesso un’altra avventura, in un altro paddock, con tante incognite. Chissà che non possa diventare la totale sorpresa del prossimo campionato.

