Supersport: Tom Booth-Amos con Motozoo dal round in Argentina

C’è una novità per quanto riguarda la formazione del team Motozoo Racing by Puccetti. Al posto dell’australiano Ben Currie arriva Tom Booth-Amos, vice-campione Supersport 300 nel 2021. Il giovane britannico, al debutto in WorldSSP, dopo nove round con la Kawasaki ZX-6R di Prodina Racing passa alla struttura guidata dal team manager Fabio Uccelli per le ultime tre gare del 2022. Con Jeffrey Buis che ha terminato il World Challenge SSP (ovvero solo le tappe europee), sarà l’unico pilota della squadra. Il nuovo binomio inizierà a lavorare insieme a partire da questo fine settimana nel round in Argentina.

Il 26enne di Newport finora ha conquistato 5 punti in questo suo primo anno Supersport, grazie a tre gare a punti. È 13° e 15° ad Aragon, ottiene infine un altro 15° posto a Most. Dopo aver corso in nei campionati britannici e spagnoli, nel 2019 debutta nel Mondiale Moto3. L’8° posto in Australia è il miglior risultato dell’anno, chiude la stagione con 10 punti in totale. Proprio in quell’anno capita un episodio incredibile, di cui si è saputo solo di recente: nel corso del GP di Thailandia, Booth-Amos è stato picchiato da un allora meccanico CIP, presto allontanato. L’episodio però ha portato alla recente espulsione dal paddock del Motomondiale proprio del meccanico responsabile. Ne abbiamo parlato qui.

Nel 2020 passa alle derivate di serie, precisamente in Supersport 300. Un ottimo anno di debutto chiuso col 6° posto finale grazie ad una vittoria ed altri cinque podi. L’anno successivo rimane nella stessa categoria e cresce ancora: due vittorie e sei secondi posti che gli valgono il vice-campionato di categoria ed il biglietto per la Supersport. Non è un anno facile, ecco ora i suoi nuovi colori per finire la stagione, con il benvenuto di Fabio Uccelli. “Tom Booth-Amos è un pilota molto forte” ha sottolineato il team manager Motozoo. “Da rookie ha già dimostrato di saperci fare. È veloce e costante, ma sta a noi mettergli a disposizione una moto per ben figurare. Potremo toglierci molte soddisfazioni.”