Supersport: Stefano Manzi e Ten Kate Yamaha, combinazione mondiale?

Due giorni dopo Natale ecco una conferma in Supersport. Per Stefano Manzi mancava solo l’ufficialità per Ten Kate Yamaha, con cui ormai era certo l’accordo per il 2023 dopo l’addio a Triumph. Proprio dalla squadra arriva oggi la conferma che il 23enne pilota riminese affiancherà il già annunciato Jorge Navarro. I due nuovi acquisti conosceranno le loro YZF-R6 a fine gennaio, in occasione di un test programmato a Portimao.

Una sfida piuttosto impegnativa per Manzi, visti gli ultimi successi del team. Ten Kate infatti è reduce da una festa mondiale biennale grazie allo svizzero Dominique Aegerter, che ha sbaragliato la concorrenza e s’è preso così il pass per la Superbike. Non è facile prendere il posto di un campione del mondo, forse non è nemmeno così semplice da capire il perché del divorzio da Triumph dopo una bella stagione in crescita… Ma si guarda avanti ed anche dall’altra parte del box: Manzi ritroverà un ex avversario dalla Moto2. Un ‘pericolo’ in più considerando che tutti gli ex Motomondiale si sono davvero ben comportati una volta passati alle derivate di serie.

“Il miglior regalo di Natale” ha dichiarato Stefano Manzi a commento dell’accordo raggiunto. “Credo molto in Ten Kate e Yamaha, dopo quest’anno è la perfetta combinazione per mostrare il mio potenziale.” Dal team manager Kervin Bos c’è soddisfazione per la formazione appena completata. “Stefano Manzi ha grande esperienza e ha già completato un anno in Supersport, non senza successo.” Il riferimento è alla bella prima vittoria in Gara 1 a Portimao. “Siamo fieri della nostra line-up, non vediamo l’ora di osservare entrambi i nostri piloti in azione.”

Foto: Ten Kate Yamaha