MotoGP top 5 dei baby vincitori di Gran Premi, chi batte Marc Marquez?

I piloti arrivano sempre prima nella classe regina del Motomondiale. Eppure il re della classifica che vi mostriamo non è ancora stato detronizzato. L’otto volte campione del mondo Marc Marquez infatti continua a tenere il comando dal 2013. Nei prossimi anni però qualcosa potrebbe cambiare, visti i nuovi e giovani piloti in arrivo in MotoGP.

5. Randy Mamola, 20 anni e 239 giorni

Randy Mamola è una leggenda del motociclismo. Il pilota statunitense ha vinto 13 GP ed è salito sul podio per 54 volte in totale, ma non ha mai vinto il titolo. Mamola ha chiuso da vice-campione per quattro volte, terzo invece per altre due volte. Non è diventato campione, ma ha vinto gare in classe regina ed attualmente è il quinto pilota più giovane ad ottenere una vittoria in MotoGP. Il primo trionfo è arrivato a 20 anni e 239 giorni nel 1980, quando era pilota Suzuki e ha battuto il record nel GP del Belgio.

4. Dani Pedrosa, 20 anni e 227 giorni

Dani Pedrosa è il quarto di questa top 5. Il pilota spagnolo ha vinto tre mondiali consecutivi, uno in 125cc ed altri due in 250cc. Pedrosa è passato in MotoGP nel 2006 ed in sole quattro gare è salito sul gradino più alto del podio. Dani entra in questa classifica con la sua prima vittoria in classe regina a 20 anni e 227 giorni, con Honda e nel GP di Cina.

3. Norifumi Abe, 20 anni e 227 giorni

Il podio di questa top 5 è per il pilota giapponese Norifumi Abe. La prima vittoria è arrivata in casa, nel Gran Premio del Giappone del 1996, quando la classe regina non era MotoGP era ancora 500cc. A 20 anni e 227 giorni, stessa età di Dani Pedrosa, e l’ha fatto alla guida di una Yamaha.

2. Freddie Spencer, 20 anni e 196 giorni

Freddie Spencer ha comandato questa classifica fino al 2013, quando un giovane Marc Marquez è riuscito a superarlo. Il pilota statunitense ha vinto la sua prima gara in classe regina nel 1983, suo secondo anno con Honda, nel Gran Premio del Sudafrica. In quella stessa stagione Spencer ha anche conquistato il suo primo titolo.

1. Marc Marquez, 20 anni e 63 giorni

Marc Marquez è il pilota più giovane ad aver vinto una gara in MotoGP. Quel primo trionfo è arrivato nel 2013, anno di debutto in categoria regina. Il pilota spagnolo è salito sul podio già nella prima gara dell’anno, nella seconda invece, il GP delle Americhe, ha conquistato il successo. Non è stata l’unica vittoria della stagione, anzi in seguito è arrivato pure il titolo mondiale.

