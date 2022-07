Supersport Most: Stefano Manzi “Ho riportato la Triumph sul podio!”

Lorenzo Baldassarri e Stefano Manzi sono raggianti. La vittoria in gara-1 a Most riapre il campionato per Baldassarri. Anche perchè lo sfortunato Dominique Aegerter messo fuori causa dal mucchio in prima curva, dovrà saltare gara 2: commozione cerebrale. Stefano Manzi, secondo, assapora la gioia del suo primo podio nel Mondiale Supersport. La Triumph non saliva così in alto da dieci anni.

“E’ stata una bellissima gara – commenta Lorenzo Baldassarri – Abbiamo iniziato il week-end con il piede giusto. In mattinata ho conquistato la pole position quindi ci godiamo sia pole che vittoria. Oggi il rivale più difficile da battere era… me stesso. Ho dovuto lottare più che altro con me stesso perché avevo subito preso un gap iniziale. C’è stato un po’ di trambusto alla prima curva. Sono stato fortunato, anche perché sono scattato bene. Ho fatto una bellissima partenza, sono riuscito a creare un gap iniziale poi sono riuscito a gestire la gara e ad imporre un buonissimo ritmo. Ringrazio il team: ora continuiamo a crederci e a spingere”.

Per Stefano Manzi il secondo posto di Most ha un sapore davvero speciale.

“Sono molto contento – afferma Stefano Manzi– Spero che per me sia il primo podio di una lunga serie. E’ stata una gara un po’ strana perché sta mattina con i problemi che ho avuto dovevo partire 21esimo. Se qualcuno mi avesse detto che sarei potuto andare sul podio, io lo avrei mandato a quel paese. Però ce l’abbiamo fatta! E’ stato un po’ strano all’inizio perché c’è stata una caduta alla partenza e ho dovuto tagliare la chicane ma non ho guadagnato tempo e posizioni. Per fortuna non ho visto penalità poi ho battagliato tutta la gara. Ho visto che potevo andare sul podio e volevo farlo. Peccato che Balda era un po’ più veloce ed era già andato via. E’ stato impossibile puntare alla prima posizione quindi mi sono focalizzato sulla seconda. E’ stata una battaglia fino alle ultime curve perché all’ultimo giro e i miei avversari ci siamo passati tre o quattro volte. Ce l’ho fatta a spuntarla e sono molto contento di questo”.

Hai regalato alla Triumph un podio che mancava da tanto.

“Era da 10 anni che la Triumph non saliva sul podio e sono molto contento di avercela riportata io”.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri