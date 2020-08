Andrea Locatelli sta facendo il padrone anche a Jerez. Intanto ha conquistato la pole, adesso punta alla doppietta

Andrea Locatelli partirà dalla pole in gara 1 del secondo appuntamento del Mondiale Supersport a Jerez. E’ la prima volta che la serie cadetta propone il doppio impegno nello stesso week end. La prima sfida scatta oggi alle 15:15, la rivincita domenica 2 agosto alle 12:15. Su un tracciato che conosce bene dai tempi del Motomondiale, il pilota Yamaha può puntare alla doppietta. Dopo il trionfo nell’apertura di Phillip Island, significherebbe andare in fuga in campionato.

Loca il dominatore

Anche a Jerez Andrea Locatelli sta dimostrando di essere una spanna sopra agli avversari. Sta dominando la scena da venerdi mattina, al momento unico inconveniente una banale scivolata in FP1 alla curva due. Tutto il resto sembra perfettamente sotto controllo, anche l’usura gomma: i giri da percorrere con la Supersport sono 17. Qui gli orari dei collegamenti TV

Gli altri inseguono

La prima fila è completa da Jules Cluzel, con la Yamaha, e dalla prima Kawasaki in classifica, quella schierata dal team Puccetti per il tedesco Philip Ottl. Il compagno Lucas Mahias apre la seconda linea, che comprenderà anche lo spagnolo Isaac Vinales e Corentin Perolari. Buon settimo tempo per Raffaele De Rosa, dopo le traversie MV Agusta della vigilia: la marca varesina è stata squalifica dal precedente round in Australia per aver aperto i motori, che per regolamento devono restare sigillati per l’intera stagione.