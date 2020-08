Supersport Jerez, Andrea Locatelli da padrone in gara 1

Andrea Locatelli ha dominato gara 1 del secondo atto del Mondiale, vincendo senza rivali e consolidando il primato. Quinto posto per De Rosa

Andrea Locatelli vince gara 1 a Jerez e consolida il primato nel Mondiale Supersport. Nel torrido pomeriggio andaluso il bergamasco della Yamaha ha fatto il padrone assoluto, gestendo la situazione senza la minima incertezza. Dopo aver centrato la Superpole, ha battagliato per un paio di giri con Jules Cluzel. Poi, dopo aver preso le misure al compagno di marca, ha deciso di averne abbastanza ed è scappato via come se la sua YZF-R6 avesse una marcia in più delle altre. Due gare, due trionfi: al momento non si vede chi possa impensierlo.

Raffaele De Rosa quinto

La gara è stata abbastanza monotona. Jules Cluzel, una volta perso contatto con il fuggitivo, si è parcheggiato in seconda posizione, con un certo margine nei confronti delle Kawasaki di Phillipp Ottl e Lucas Mahias. L’ex motomondiale e l’ex iridato sono due ottimi manici, ma la ZX-6R al momento non è in grado di reggere il confronto con la più competitiva Yamaha. Sprazzi di gioia anche per Raffaele De Rosa, finito quinto all’indomani della squalifica MV Agusta che gli è costata il secondo posto guadagnato a Phillip Island. La squadra varesina aveva aperto i motori, operazione non consentita. Domani la rivincita, ma chi riuscirà a fermare lo scatenato Loca?