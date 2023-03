Supersport Indonesia Prove 2: Bulega avanti tutta, Manzi-Spinelli contatto

Nicolò Bulega chiude al comando anche la seconda sessione Supersport a Mandalika, in Indonesia. I problemi di grip dovuto all’assenza di gomma sulla traiettoria ideale sembrano in via di soluzione, il ducatista ha fatto di nuovo la voce grossa chiudendo la giornata con il giro veloce in 1’36″705. Cioè ha tolto quasi tre secondi dal riferimento del mattino, avvicinando il primato in gara realizzato lo scorso novembre da Dominique Aegerter (Yamaha) in 1’35″765. Bulega precede Can Oncu con la Kawasaki, Niki Tuuli finalmente veloce con la Triumph e la MV Agusta di Marcel Schrotter. Quinta posizione per la Yamaha con Stefano Manzi: dunque ci sono cinque moto diverse al vertice della classifica. L’equilibro artificiale creato dalla formula Next Generation pare funzionare sempre meglio.

Manzi-Spinelli ai ferri corti

Nella prima sessione Bulega aveva guidato un fantastico trio italiano con Manzi e Spinelli a completare il quadro. Al pomeriggio però questi due sono entrati a contatto, con Spinelli costretto a finire fuori traiettoria in seguito al sorpasso molto deciso del connazionale. Nessun problema fra i due, in seguito Manzi è scivolato per conto suo mentre tentava di attaccare il primato. Spinelli invece ha perso ritmo, ritrovandosi solo undicesimo. Il pilota abruzzese, appena 21 anni, con Yamaha VFT però sta confermando quanto di buono aveva già fatto vedere a Phillip Island, finendo a podio al debutto nel Mondiale.

De Rosa in agguato

Anche il pilota campano è stabilmente nelle posizioni che contano: sesto tempo con la Ducati Orelac, a precedere il compagno di marca Federico Caricasulo incappato in una innocua scivolata nel finale, alla curva due. Comincia a farsi vedere anche Jorge Navarro: l’ex Moto2, compagno di Manzi in Yamaha Ten Kate, ha l’ottavo tempo. Appena avrà ritrovato condizione ottimale, compromessa dal grave infortunio dell’autunno scorso, anche lui potrebbe diventare un brutto cliente. Sabato la prima sfida: tris servito per la Ducati di questo scatenato Nicolò Bulega?

