Supersport Assen: Aegerter sbanca gara 2, Baldassari tiene botta

Dominique Aegerter ha fatto bottino pieno sulla pista di casa di Ten Kate Yamaha: 50 punti che permettono al pilota svizzero di volare in fuga nel mondiale Supersport. Lorenzo Baldassarri ha tenuto duro, provando a ribaltare il pronostico. Ma sul tracciato test della formazione olandese ex iridata in Superbike era una missione ai limiti dell’impossibile. Nel finale di gara l’ex Moto2 ha capito che i campionati si vincono anche tirando i remi in barca, qualche volta. Meglio evitare il bis della scivolata del giorno giorno: questa si ha lasciato tracce in classifica…

Ducati di nuovo efficace

La sfida finale della serie cadetta è stata molto intensa. Per oltre metà distanza anche il turco Can Oncu, con la Kawasaki, e Niccolò Bulega hanno tenuto il ritmo di testa, prima di perdere gradualmente il contatto. L’emergente del team Puccetti ha completato il podio, cancellando la delusione per l’incidente del sabato. La Ducatona, reduce da due podi di fila, stavolta si è dovuta accontentare del quarto posto. Ma la consistenza di piazzamento che Bulega che dimostrando potrebbe contare molto in un cammino Supersport che si annuncia irto di difficoltà per tutti.

Aegerter non si ferma

Per il pilota svizzero è stata la terza vittoria di fila, un filotto cominciato ad Aragon, quando fra Aegerter e il nostro Baldassari era finita uno pari. Adesso l’italiano è a -30 punti dalla vetta iridata, mentre Bulega occupa il terzo posto, in ritardo di 39 punti. Nella gara 2 olandese sono usciti di scena alcuni attesi protagonisti, come il francese Jules Cluzel di nuovo a terra: il pilota Yamaha non riesce a ritrovare lo smalto di un tempo.