Superbike: Xavi Vierge, giovedì l’intervento alla mano destra fratturata

Intervento necessario per due delle sei fratture riportate alla mano destra. Xavi Vierge se la cava con qualche conseguenza fisica dopo il botto avvenuto ieri in Gara 2 Superbike a Misano. L’esordiente spagnolo di HRC ha svolto tutti gli ultimi controlli e finirà sotto i ferri giovedì prossimo, fra tre giorni quindi. Non prima e per un motivo preciso: bisogna infatti aspettare tre giorni per essere certi che non ci siano ulteriori conseguenze per il colpo in testa ricevuto nella caduta.

La dinamica

“Dopo essere saltato giù dalla moto ad oltre 260 km/h, possiamo essere contenti di avere solo qualche osso rotto nella mano destra.” Via social Xavi Vierge ha commentato così quanto accaduto durante l’ultima corsa Superbike del weekend italiano. Tutto è partito da un contatto con Axel Bassani, con cui stava lottando per la 5^ posizione. “Credo mi abbia superato, per poi toccare la ruota anteriore.” A 10 giri dalla fine eccolo uscire di pista al Curvone, indirizzato a tutto gas verso il muro. “Ho dovuto saltare giù dalla moto. Sono stato fortunato, sono caduto a terra ad altissima velocità.”

L’infortunio

I primi controlli avevano già svelato le sei fratture alla mano destra. Il pilota spagnolo però ha voluto maggiori certezze, ecco quindi ulteriori esami dal dottor Xavier Mir al Hospital Universitario Quirón Dexeus di Barcelona. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle fratture al terzo metacarpo ed all’osso uncinato, lesioni che richiedono un intervento chirurgico. Giovedì Xavi Vierge finirà sotto i ferri, in seguito verranno calcolati i tempi di recupero. Da dire anche il tempo c’è: il prossimo round Superbike sarà tra oltre un mese, precisamente dal 15 al 17 luglio a Donington Park.

Foto: Honda Racing Corporation