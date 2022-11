Superbike, ufficiale il calendario 2023: c’è ancora un round da definire

Il Mondiale Superbike 2022 deve ancora terminare, mancano solo due round, e nel frattempo è stato rivelato quello che sarà il calendario del 2023. Confermato che si partirà nuovamente in Australia, con l’appuntamento di Phillip Island fissato per il weekend 24-26 febbraio.

Causa Covid-19, nel 2021 l’evento era saltato e poi per questa stagione è stato scelto come atto conclusivo. Dopo l’Australia i piloti SBK faranno tappa in Indonesia, che invece nel 2022 arriva per penultima. Al Mandalika International Street Circuit si gareggerà nel fine settimana 3-5 marzo.

Calendario Mondiale SBK 2023: addio Estoril

Il campionato approderà in Europa il 21 aprile per il round di Assen, al quale farà poi seguito quello di Barcellona (5-7 maggio). L’unico evento in Italia resta Misano Adriatico, dove si correrà a inizio giugno. Tanti tifosi della Superbike sognavano l’inserimento di un’altra gara italiana, magari a Imola, però al momento non è prevista. Vedremo se ci saranno novità prossimamente.

A fine giugno si volerà a Donington e circa un mese dopo il WorldSBK andrà di scena a Most, in Repubblica Ceca. Dopo una lunga pausa, nel weekend 8-10 settembre ci sarà l’appuntamento in Francia a Magny-Cours e due settimane dopo tutti ad Aragon, luogo che nel 2022 ha aperto la stagione. Nel weekend successivo la sempre attesa tappa a Portimao, che resta l’unica in Portogallo visto che Estoril non ci sarà.

Confermato il round in Argentina, programmato per il 13-15 ottobre. Rimane da stabilire quale sarà il dodicesimo round del calendario 2023. Nelle prossime settimane verrà comunicato.

Mondiale Superbike 2023: il calendario ufficiale

24-26 febbraio: Phillip Island, Round di Australia

3-5 marzo: Mandalika, Round di Indonesia

21-23 aprile: Assen, Round di Olanda

5-7 maggio: Barcelona-Catalunya, Round di Catalogna

2-4 giugno: Misano, Round dell’Emilia-Romagna

30 giugno-2 luglio: Donington Park, Round di Gran Bretagna

28-30 luglio: Most, Round della Repubblica Ceca

8-10 settembre: Magny-Cours, Round di Francia

22-24 settembre: Aragon, Round di Aragon

29 settembre-1 ottobre: Portimao, Round del Portogallo

13-15 ottobre: San Juan, Round di Argentina

TBA

Foto: WorldSBK.com