Superbike: Toprak vs Rea alba di fuoco, orari TV e dirette streaming

Il nuovissimo tracciato indonesiano di Mandalika ospita la super sfida Superbike fra Toprak e Rea che vale il Mondiale. Ecco gli orari TV e le dirette streaming

Ecco gli orari tv e le dirette streaming per gustare ogni attimo della finalissima Superbike con il Mondiale in ballo fra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il turco della Yamaha è in vantaggio di 30 punti sul campione in carica: le tre sfide conclusive ne assegnano 62. Il duello decisivo si svolgerà sul nuovissimo tracciato di Mandalika, sull’isola di Lombok, in Indonesia. Un impianto appena ultimato, su cui piloti e squadre non hanno alcun riferimento, dunque un teatro inedito che aggiunge ulteriore fascino ed incertezza all’epilogo di questa combattutissima stagione.

Le highlights su Corsedimoto

Ci sono sei ore di differenza fra l’Italia e l’Indonesia, per cui le gare principali si svolgeranno quando da noi sarà l’alba. Le corse lunghe, sabato e domenica, prenderanno il via alle 09:00, mentre la Superpole Race è programmata per domenica alle 11 locali, quando da noi saranno le 5 del mattino. Il venerdi non sono previste dirette Sky Sport MotoGP HD, ma la diretta delle due sessioni è disponibili (a pagamento) sul sito ufficiale Dorna. Su Corsedimoto troverete le video highlights dell’intero week end, gratis.

Tracciato appena ultimato

Il Mandalika Gran Prix Circuit è stato inaugurato nei giorni scorsi. Domenica avrebbe dovuto ospitare l’Asian Talent Cup, come rodaggio, ma l’evento è stato rimandato perchè i commissari di pista non erano in numero sufficiente. L’impianto è bellissimo, ma in questa zona dell’Indonesia non hanno mai organizzato eventi motociclistici di questo livello, per cui la macchina organizzativa è ancora un pò approssimativa. Speriamo che tutto vada a posto prima dell’inizio delle prove ufficiali, venerdi alle 4 ora italiana.

Venerdi 19 novembre 2021

04:00-04:45 WorldSSP – FP1

05:00-05:45 WorldSBK – FP1

08:00-08:45 WorldSSP – FP2

09:00-09:45 WorldSBK – FP2

Sabato 20 novembre 2021

03:00-03:30 WorldSBK – FP3

04:25-04:45 WorldSSP – Superpole (diretta SKY MotoGP HD)

05:10-05:25 WorldSBK – Superpole (diretta SKY MotoGP HD)

07:30 WorldSSP – Gara 1 (diretta SKY MotoGP HD)

09:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta SKY MotoGP HD e TV8)

Domenica 21 novembre 2021

03:00-03:15 WorldSBK – Warm up

03:25-03:40 WorldSSP – Warm up

05:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY MotoGP HD)

07:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY MotoGP HD)

09:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP HD e TV8)