Superbike, Toprak Razgatlioglu malato: “Mi sento debole”

Toprak Razgatlioglu 5° nel venerdì di prove Superbike a Portimao. L'influenza indebolisce il turco della Yamaha: "Qui non sarà facile contro Johnny".

Problemi in vista per Toprak Razgatlioglu alla vigilia di gara-1 Superbike a Portimao. Il pilota turco della Yamaha è stato colpito duramente da un raffreddore e risulta 5° nella combinata del venerdì. Nonostante sia malconcio riesce a tenere testa a Jonathan Rea con un distacco di tre decimi. Nelle FP1 il gap era di appena 33 millesimi, ma il suo miglior crono è stato annullato a causa di una bandiera gialla.

Le temperature più calde del pomeriggio hanno reso più difficile la risalita, ma a preoccupare sono le sue condizioni di salute. “Mi sento solo un po’ debole, ma una simulazione di gara su 18 giri non è stato un problema e i tempi sul giro erano decenti. Posso anche respirare liberamente“. Il leader del Mondiale Superbike, che ha un vantaggio di 20 punti sul campione della Kawasaki, ha voce roca e bisognerà vedere al risveglio come sarà il suo stato di salute.

Tutto sommato un buon inizio di Gran Premio: “Abbiamo iniziato bene il weekend, ma il mio miglior tempo è andato perso. Ma mi sento bene in moto. Nella simulazione ho guidato tempi simili a Johnny, quindi combatteremo di nuovo. Anche se le cose possono sempre andare un po’ diversamente in gara, dobbiamo aspettare e vedere“. L’influenza potrebbe giocare un tiro mancino a Toprak Razgatlioglu, anche se le motivazioni non subiranno nessun calo. Portimao è una pista favorevole a Johnny e nel caso dovrà giocare in difesa. “Mi concentrerò sul mio lavoro perché voglio lottare per le vittorie. Non sarà facile qui, ma ci proverò“.