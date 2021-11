Superbike, Toprak Razgatlioglu: il neo campione omaggia Jonathan Rea

Toprak Razgatlioglu, neo campione del mondo di Superbike, archivia ogni polemica con Jonathan Rea: "Siamo amici, basta parlare di Magny-Cours".

Forte del vantaggio di 30 punti Toprak Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo di Superbike. In Indonesia sono bastati un 2° e 4° posto nelle due gare disputate domenica, partendo dalla pole position e gestendo al meglio senza prendere troppi rischi. La pressione si è fatta sentire, era inevitabile, ma ha retto alla perfezione. “Nel giro di ricognizione della prima manche la mia ruota anteriore ha rischiato di scivolare e mi sono innervosito. Vivere qualcosa del genere prima dell’inizio della gara non è una sensazione particolarmente rassicurante. Più tardi, alla curva 15, stavo per cadere. Alla fine volevo comunque ottenere il miglior risultato possibile“.

La sfida con Johnny

Insieme a Jonathan Rea, e non senza il contributo di Scott Redding, ha dato vita ad un Mondiale entusiasmante. Probabilmente una delle migliori stagioni della storia Superbike. “Il mio team si è fidato di me e io mi sono fidato di Yamaha. Dopo il 2009 [Ben Spies] siamo riusciti a vincere insieme il Mondiale Superbike“, ha aggiunto Toprak Razgatlioglu in conferenza stampa. “Jonathan Rea è un pilota molto forte e penso che ogni pilota della Superbike sogni di batterlo. Quando sono passato in questa categoria mi ha aiutato. Da due anni guidiamo per diversi produttori e combattiamo l’uno contro l’altro in pista. Quella cosa di Magny-Cours andava bene perché c’era in gioco la Coppa del Mondo. Siamo amici e non voglio più commentare questo. Combattiamo le nostre battaglie in pista e lo rispetterò sempre”.

In ricordo del padre

La passione per le corse gli è stata tramandata dal padre, morto in un incidente stradale quattro anni fa. In questo giorno speciale il pensiero di Toprak Razgatlioglu è rivolto a lui. “Il mio sogno era vincere il mondiale per mio padre. All’inizio è sempre stato dietro di me e diceva che un giorno sarei diventato campione del mondo. Purtroppo è morto quattro anni fa. Quindi questo giorno e questa stagione sono speciali per me, perché l’ho fatto per mio padre“.

