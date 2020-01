Il talento turco ci ha preso gusto: guardate com'è tornato al box a Portimao. Per i tecnici Yamaha sarà una stagione lunga....

Toprak Razgatlioglu ci farà divertire. Non solo in pista, ma anche in pit lane. I suoi stoppie ormai sono la regola, e ogni giorno è sempre peggio. Guardate qui sotto cos’ha combinato il 23enne turco a Portimao in coda ai test Superbike. Incrociando, per altro, la linea del Michael van der Mark, che ha già capito benissimo che razza di brutto cliente gli sia piombato nel box accanto…

“UNA STAGIONE LUNGA…”

Paul Denning, boss del team ufficiale Yamaha, ha già capito l’antifona. “Potrebbe essere stagione molto lunga…” ha commentato sui social. Già, ogni rientro in pit lane della R1 numero 54 ormai è da capelli dritti. Il Mondiale Superbike non è ancora cominciato, ma Toprak ci sta prendendo sempre più gusto.

AVVERTIMENTO A JONATHAN REA?

Il turco è uno show man in pit lane, ma ancora di più in pista. A Portimao è stato il più veloce, almeno sul giro tutto-o-niente, e considerando che la qualifica non è mai stato il suo forte, per Jonathan Rea qualche preoccupazione monta (qui i tempi dei test). Il Mondiale partirà sabato 29 febbraio a Phillip Island, con la prima delle tre sfide del round australiano. Sullo stesso tracciato lunedi 24 e martedi 25 si terranno gli ultimi collaudi. Poi si farà sul serio.