Superbike Test Portimao: Si parte alle 11, ma Scott Redding che matto!

Dalle 11 alle 18 le Superbike in pista a Portimao. Pista asciutta, oggi avremo qualche verdetto interessante, anche se manca Jonathan Rea

Portimao ospita le ultime due giornate di test invernali Superbike previste in Europa. Si gira oggi e domani, lunedi 27 gennaio. La sessione scatta alle 11:00, conclusione alle 18 (orari italiani). Il cielo è parzialmente nuvoloso, ma oggi si girerà sull’asciutto. Sarà l’occasione per capire davvero il potenziale della Honda HRC con Alvaro Bautista e Leon Haslam. Fari puntati anche in Ducati. Sabato pomeriggio quel matto di Scott Redding, impaziente di scendere in pista, si è arrangiato come vedete qui sotto…