Superbike, test Kawasaki a Jerez: Jonathan Rea è soddisfatto

Jonathan Rea e Alex Lowes hanno saltato i due giorni di test Superbike a Misano, a causa delle previsioni meteo sfavorevoli, ma hanno recuperato ieri girando a Jerez. Una giornata molto utile per il Kawasaki Racing Team, che in Italia si era presentato solo con il collaudatore Florian Marino e pochi tecnici.

Rea e Lowes hanno trovato condizioni climatiche favorevoli in Andalusia. Entrambi hanno dei problemi con il rendimento della Ninja ZX-10RR ad alte temperature, in particolare nella seconda metà delle gare. La squadra si sta impegnando per evitare l’eccessivo consumo delle gomme, soprattutto di quella anteriore.

Superbike, team Kawasaki a Jerez: Rea contento del test

Rea sul suo profilo ufficiale Instagram ha scritto di aver trascorso una buona giornata a Jerez: “Abbiamo avuto i 50° della pista che volevamo. Buona simulazione gara per finire la giornata“. Dalle sue poche parole trapela soddisfazione per il lavoro svolto, anche se poi bisogna sempre attendere le gare per capire se è stata intrapresa la giusta direzione.

Il calendario Superbike 2023 prevede i seguenti appuntamenti estivi: Misano (2-4 giugno), Donington (30 giugno-2 luglio), Imola (14-16 luglio) e Most (28-30 luglio). Poi sarà una pausa fino al round di Magny-Cours (8-10 settembre). Per il Kawasaki Racing Team sono tutti banchi di prova importanti, anche se è impensabile rientrare in lotta per il titolo. È comunque fondamentale fare passi avanti significativi e dare il massimo fino al termine della stagione.

Che Ninja vedremo nel 2024?

Rea aveva firmato un rinnovo del contratto di tipo biennale e lo aveva fatto dopo aver ricevuto delle garanzie tecniche precise. Per il 2023 non si può dire che la casa di Akashi abbia effettuato particolari progressi. Anzi, il gap rispetto al pacchetto Bautista-Ducati è aumentato e anche la Yamaha è davanti.

Succederà qualcosa l’anno prossimo? Da tempo si vocifera di una nuova Ninja ZX-10RR, però poi sono arrivate solo smentite e Jonny è andato avanti con una moto che è sostanzialmente la stessa da anni. In più occasioni ha manifestato l’esigenza di avere un nuovo mezzo per contrastare Ducati, ma finora Kawasaki non lo ha accontentato. Ci sono stati alcuni aggiornamenti e nessuna rivoluzione. Il rischio è che anche nel 2024 il pilota nord-irlandese non possa lottare per la corona iridata SBK.

