Superbike, test Jerez: classifica day 1, subito Razgatlioglu-Bautista

È andata in archivio la prima delle due giornate di test Superbike a Jerez. Dopo tante settimane di pausa, finalmente team e piloti sono tornati a confrontarsi in pista. Tante le novità e le ragioni di interesse.

È troppo presto per pronosticare come andrà il prossimo campionato, però sembrano esserci sono tutti gli ingredienti per assistere a un 2023 spettacolare. La griglia è composta da squadre, moto e piloti di altissimo livello. Il primo confronto di oggi fa ben sperare per ciò che vedremo durante l’anno.

Superbike, test Jerez: Razgatlioglu davanti a Ducati e Kawasaki

Ducati è partita subito forte con la nuova Panigale V4 R, una moto che non è radicalmente diversa da quella del 2022 ma sulla quale serve comunque lavorare. La novità più interessante è il nuovo scarico, più alto. Le prime risposte sono state positive. Alvaro Bautista (+0″255) ha realizzato il secondo miglior tempo di giornata e Michael Ruben Rinaldi (+0″643) il terzo.

Il best lap è stato siglato da Toprak Razgatlioglu in 1’38″597. Il fenomeno della Yamaha ha messo subito in chiaro le sue intenzioni. Notevole il distacco incassato dal suo teammate Andrea Locatelli, dodicesimo a 1″6. Il bergamasco cercherà di essere più vicino al turco nel day 2.

Kawasaki ha girato solo nel pomeriggio, una mossa dettata dalla necessità di risparmiare tempo rispetto al limite delle dieci giornate di test privati stagionali a disposizione. Subito al lavoro i nuovi tecnici, a partire dall’elettronico Christophe Lambert ex Yamaha. Jonathan Rea ha concluso col quarto tempo a 7 decimi da Razgatlioglu, Alex Lowes quinto a 1″.

Tanto lavoro anche in casa Honda e BMW. Il team HRC aveva novità a livello di telaio e altri upgrade. Iker Lecuona si è posizionato ottavo, invece Xavi Vierge settimo. Le squadre ROKiT BMW Motorrad e Bonovo Action hanno girato con la nuova M 1000 RR, moto con significativi cambiamenti rispetto al precedente modello. Scott Redding con il decimo crono (+1″4) è stato il più veloce.

SBK, come sono andati i rookie

Grande curiosità di vedere all’opera Danilo Petrucci, il rookie più atteso del Mondiale Superbike 2023. La sua attività in pista è finita prima delle 17 e il bilancio può essere considerato positivo. Ha fatto 53 giri, il migliore in 1’39″790: incoraggiante sesto tempo. Per questo test deve “accontentarsi” della Ducati Panigale V4R 2022, dal prossimo a Portimao il Barni Spark Racing Team gli metterà a disposizione la versione 2023.

Buon inizio pure per Dominique Aegerter, che per la prima volta ha potuto provare la Yamaha R1 sull’asciutto dopo il test bagnato di dicembre. Il campione in carica della Supersport si è adattato un po’ meglio del suo compagno Remy Gardner, arrivato dalla MotoGP e a sua volta rookie di questa SBK. Nono crono per lo svizzero, quattordicesimo per l’australiano.

Lorenzo Baldassarri indietro (diciannovesimo), ma c’era da aspettarsi un inizio lento. Oltre ad essere al debutto assoluto sulla Yamaha R1, bisogna anche considerare che il team GMT94 è alla sua prima stagione nella categoria dopo le tante passate in Supersport. Servirà un po’ di tempo per trovare la quadra.

