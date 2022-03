Superbike, Test Catalunya day-2: Razgatlioglu alla riscossa, guizzo Honda

A tre ore dall’inizio della seconda giornata di test Superbike in Catalunya la pioggia ha costretto a interrompere i lavori in corso dei team. Il campione in carica della Yamaha Toprak Razgatlioglu ha firmato il best lap in 1’40″571, circa quattro decimi più veloce del diretto inseguitore Alvaro Bautista, alla guida della sua nuova Ducati Panigale V4R. I due atleti sono stati gli unici a scendere sotto il muro dell’1’41” nel sabato di test al Montmelò.

Sfida Toprak-Alvaro, Lecuona precede Rea

Razgatlioglu ha compiuto 33 giri prima della pioggia sulla sua Yamaha YZF-R1. Al box del Pata Yamaha Brixx WSBK si è continuato a lavorare sulle impostazioni di elettronica e su un nuovo sistema di scarico Akrapovic. Il compagno di squadra si piazza al 12° posto dopo aver rimediato una caduta nella prima giornata. Il team aveva anche montato tre accelerometri aggiuntivi sulla propria moto per raccogliere quanti più dati possibile.

Alvaro Bautista, dopo il miglior crono di ieri, ha siglato il secondo posto in mattinata. Con un forcellone modificato sulla sua Ducati Panigale V4 R e altri piccoli aggiornamenti all’avantreno per ottenere le migliori prestazioni dalla sua macchina, il tempo di Bautista è stato di 1’40.952 mentre il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi è 6° con poco più di un secondo di gap. Al terzo posto del day-2 troviamo Iker Lecuona (Team HRC) con il suo miglior tempo di 1’41″033 e 37 giri a referto (9° crono per il compagno di squadra Xavi Vierge). L’ex pilota MotoGP precede Jonathan Rea, 4° con la sua Kawasaki ZX-10RR e un ritardo di sei decimi da Toprak Razgatlioglu. Il sei volte campione Superbike sperava di lavorare su alcuni nuovi componenti, comprese piccole modifiche alla frizione nel secondo giorno di test. Ma la pioggia ha costretto a interrompere la tabella di marcia.

La top five è stata completata dal pilota americano Garrett Gerloff (GRT GYRT Yamaha WorldSBK Team), a meno di un secondo dal tempo del campione turco, registrando un 1’41″320, mentre il compagno di team Kohta Nozane era soltanto 17°. Scott Redding si conferma il più veloce del brand BMW con il 7° crono, portando a termine solo 23 giri con il suo best lap in 1’41″636 e poco più di un secondo dal vertice di classifica.

Pirelli archivia lo pneumatico Q

Pirelli ha annunciato che lo pneumatico SCQ sarà selezionato per la Superpole e successivamente per la Superpole Race, mentre il pneumatico Q degli anni passati scomparirà completamente. A darne l’annuncio ufficiale è il Direttore Motorsport del marchio italiano, Giorgio Barbier. L’introduzione dell’SCQ è stata annunciata durante i test Superbike di Jerez di gennaio, ma ora sostituirà lo pneumatico Q. “Le gomme Q scompariranno dal Round 1 di Aragon – spiega Barbier -. Ci sarà solo il nuovo SCQ. Qui alcuni piloti usano ancora le vecchie gomme Q, ma solo perché le avevano lasciate da altri test e per fare il tempo sul giro. Siamo abbastanza fiduciosi che il nuovo SCQ sarà più veloce dell’SCX, quindi abbastanza veloce per i ragazzi“.