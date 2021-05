Superbike, stabilito il limite di giri: la Kawasaki frenata in partenza

La Kawasaki sarà limitata a 14.600 giri/minuto, meno di quanto si prevedeva. Jonathan Rea avrà gli stessi giri della precedente versione Superbike

A tre giorni dalla prima sfida Superbike 2021, sabato al Motorland Aragon, Federmoto Internazionale e Dorna hanno finalmente annunciato le soglie di limitatore cui i Costruttori dovranno attenersi nei primi tre round del campionato. Il secondo e il terzo si correranno all’Estoril (29-30 maggio) e Misano (12-13 giugno). C’è una grande sorpresa: la nuova Kawasaki Ninja, che tenendo conto del +10% di bonus sulle prestazioni del modello di serie avrebbe potuto spingersi intono ai 15 mila giri, sarà limitata a 14.600, lo stesso “tetto” della precedente versione Evidentemente il fenomenale precampionato di Jonathan Rea ha fatto scattare l’allarme, quindi meglio mettere subito un freno alle prestazioni della nuova arma di Akashi…

Ha deciso l’algoritmo

Kawasaki, lavorando su diversi componenti interni del motore, è riuscita a produrre una Superbike stradale che, nella versione più performante (qui tutti i dettagli) può spingersi fino a 14.000. La nuova Ninja, teoricamente, poteva essere limitata oltre i 15.000, ma gli organizzatori hanno deciso di prendere come riferimento i dati del famoso algoritmo che gestite l’equilibrio da tre anni l’equilibrio tecnico Superbike. Nel comunicato si specifica espressamente che per determinare il livello di limitatore sono stati presi in esame i “dati 2020”. Dimenticando, però, che la Ninja nuova versione è ampiamente riprogettata proprio per girare più in alto.

Aiutino per la BMW

Trattamento diverso è stato riservato alla BMW: la nuova M1 potrà spingersi fino a 15500: la versione stradale gira a 14.500, quindi il “bonus” regolamentare è consistente. Nell’articolo 2.4.2.2 (comma 5) del regolamento Superbike è espressamente scritto: “FIM e DWO (Dorna WorldSuperbike Organization) hanno il diritto di aggiornare i valori di limitatore a loro discrezione, in caso di disparità di prestazioni”. Quindi è stabilito per legge che ci debba essere equilibrio.

Ducati e Honda nessuna novità

La Ducati Panigale V4R potrà spingersi fino a 16.100, mentre la Honda CBR-RR a 15.600. Stessi identici valori di fine 2020 anche per Yamaha YZF-R1, che avrà il limitatore a 14.950. Ricordiamo che ogni tre round questi valori possono essere modificati (+/-250 giri) in base ad una consistente mole di dati analizzati, appunto, via algoritmo. Dal numero di piloti in pista per ciascun Costruttore, fino ai tempi sul giro, sulla distanza, velocità massime e molto altro. In ogni caso, dove non arriva l’algoritmo ci possono pensare gli organizzatori direttamente….