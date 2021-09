Superbike, Scott Redding: pioggia di critiche per l’addio a Ducati

Nella stagione Superbike 2022 Scott Redding passerà in BMW dopo un biennio in Ducati. Una mossa che non è piaciuta a molti tifosi.

In estate Scott Redding ha annunciato il passaggio da Ducati a BMW nella stagione Superbike 2022. Il biennio con la Rossa si concluderà a fine anno, dopo due anni di rincorsa a quel titolo mondiale sfiorato nel 2020, intravisto da lontano nel 2021. A Borgo Panigale hanno preferito ri-scommettere sull’ex Alvaro Bautista e licenziare il britannico che, nonostante tutto, si è confermato come miglior pilota del marchio.

Le critiche sui social

La scelta di Redding non è stata presa diplomaticamente da parte dei fan, molto critici nei commenti sui social. “Ciò che mi ha davvero sorpreso sono stati commenti come ‘Scott andrà alla BMW solo per i soldi’ o qualcosa del genere. ‘Questo significherà la fine della tua carriera’, ma alcuni hanno anche scritto che non otterrò buoni risultati con il mio nuovo datore di lavoro“. Parole che hanno ferito il vicecampione Superbike, che continua a lottare per il titolo iridato nonostante Kawasaki e Yamaha si stiano dimostrando più costanti in ogni week-end. “Mi chiedo se queste persone guardino le stesse gare che guardo io… E’ incredibile come le persone valutino i produttori e non vedano gli anni di lavoro e i successi passati“.

Scott Redding si schiera a spada tratta in difesa di BMW e cita l’esempio di Aprilia in MotoGP. “Hanno conquistato il primo podio ed ero contento per loro. So da dove sono venuti e che strada difficile hanno percorso. Certo, non mi sono divertito con loro, ma hai visto che hanno continuato a lavorare sodo e hanno raggiunto l’obiettivo… Anni fa anche la Ducati ha avuto molti problemi, ma improvvisamente hanno trovato un ritmo e sono migliorati e poi tutti hanno avuto rispetto per loro e all’improvviso è stata la moto migliore. Ho trovato queste reazioni al mio futuro datore di lavoro piuttosto insolite. Certe dichiarazioni della gente sono quasi divertenti“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Getty Images