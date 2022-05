Superbike: Roberto Tamburini si rompe sul più bello, arriva Marvin Fritz

Un super inizio di stagione Superbike, ma ecco l’inattesa ‘pausa’. Roberto Tamburini è incappato in un infortunio al piede destro in allenamento, di conseguenza non può disputare il round a Estoril del prossimo fine settimana. Venerdì si sottoporrà ad un intervento per ridurre la lesione, l’obiettivo è riuscire a rimettersi in tempo per prendere parte alla tappa casalinga di Misano. Nel frattempo, Yamaha Motoxracing WorldSBK Team schiererà in Portogallo Marvin Fritz come suo sostituto.

Il commento

“Lunedì mi sono rotto il malleolo della caviglia destra a Pomposa” ha raccontato Roberto Tamburini a Corsedimoto. Si trattava del suo ultimo allenamento in preparazione alla tappa portoghese, in programma nei prossimi giorni appunto a Estoril. “C’era dell’olio in pista, sono entrato in curva e mi si è chiuso il davanti.” Una caduta in cui inizialmente non si era fatto nulla, ma il guaio è avvenuto dopo. “C’era questo signore fermo nella via di fuga, si vede che s’era fatto male. Io sono scivolato dritto, sono entrato nella via di fuga e lui era steso su un fianco. L’ho colpito coi piedi sulla pancia, è così che mi sono infortunato.” Un episodio decisamente sfortunato. “Venerdì mi opero e spero di esserci in qualche modo a Misano” ha concluso Tamburini.

Il sostituto

Marvin Fritz, pilota tedesco del FIM EWC dai trascorsi in STK600 e STK1000, ha debuttato in WorldSBK l’anno scorso a Most, in sella ad una R1 con specifiche endurance. Il 10° posto in Gara 1 parla di un ottimo esordio. Una seconda partecipazione c’è stata poi a Jerez alla fine dell’anno scorso. “Mi stavo preparando per una wild card a Most a fine luglio. È una grande occasione per me” è il commento del tedesco, quasi sorpreso per questo primo round stagionale anticipato. Aggiungendo gli auguri per il pilota che deve sostituire. “Mi dispiace per Roberto, spero si rimetta presto!” Si unisce il commento del team principal Sandro Carusi. “Ci dispiace molto per Roberto. Insieme stavamo facendo continui e costanti passi avanti, l’infortunio ora gli impedisce di continuare in questo senso.” Dà poi il benvenuto a Fritz. “Faremo del nostro meglio per farlo sentire a suo agio in squadra.”