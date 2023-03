SBK, Redding furioso in Indonesia: pugno alla BMW dopo il ritiro – Video

Continuano le delusioni per Scott Redding. Dopo il pessimo inizio di campionato in Australia, le cose non stanno andando bene neppure in Indonesia. Dopo l’undicesimo tempo in Superpole, poi è arrivato il ritiro in Gara 1.

Si trovava al nono posto quando un problema tecnico alla sua BMW M 1000 RR lo ha costretto a rientrare al box al 12° giro. Una grossa delusione per il pilota inglese, che già ha dovuto accettare di lottare per posizioni poco gradite e che si è ritrovato pure a non poter arrivare al traguardo. Lo stop di oggi non è di aiuto né al suo morale né allo sviluppo della moto.

Superbike Indonesia, Redding furente: colpisce la M 1000 RR

Il ritiro odierno ha mandato su tutte le furie Redding, che dopo essere sceso dalla sua M 1000 RR l’ha colpita con un pugno ed è poi entrato nel box. Sicuramente era tanta la rabbia e l’ha sfogata contro la moto. Un gesto che dice molto della frustrazione che sta provando in questo momento. Le aspettative per la stagione Superbike 2023 erano ben altre.

In control at the front @19Bautista has a commanding lead… meanwhile Scott Redding is very unhappy as he retires 👀 #IDNWorldSBK 🇮🇩 pic.twitter.com/MGVqCcgq2M — WorldSBK (@WorldSBK) March 4, 2023

Mancano tante gare ancora e forse è presto per le sentenze, però Scott immaginava una BMW molto più competitiva. Erano stati annunciati miglioramenti importanti sulla nuova M 1000 RR e la sua speranza era quella di poter essere più vicino alla zona podio. Invece, sta faticando tanto e la noia tecnica di oggi ha fatto esplodere il suo malcontento.

Van der Mark fa sorridere BMW

Per un Redding furibondo, c’è invece un Michael van der Mark che è riuscito a ottenere un buon sesto posto al traguardo. L’olandese non era partito al meglio, ma ha mantenuto la calma e ha fatto il suo ritmo cercando di salvaguardare le gomme. Ha fatto dei buoni sorpassi e ha chiuso a poca distanza dalla quinta posizione di Danilo Petrucci.

Il risultato di van der Mark è il migliore conquistato da BMW in questo inizio di campionato Superbike 2023. Certamente i suoi dati di oggi possono essere utili anche a Scott e agli altri piloti del marchio tedesco nel resto del weekend in Indonesia.

Foto: WorldSBK