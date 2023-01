Superbike, che scintille! Redding attacca ancora Bautista: interviene Sykes

Il recente test Superbike a Jerez de la Frontera ha regalato qualche scintilla inattesa. Ad accendere la miccia è stato Alvaro Bautista, protagonista di una caduta nel primo giorno.

Il pilota Ducati ha spiegato di aver trovato Ana Carrasco in rettilineo e di essersi avvicinato un po’ troppo in staccata, per evitare un contatto è finito sul lato sporco della pista ed è caduto. Commentando l’accaduto, si è spinto a dire che la collega “dovrebbe correre con gli amatori. Al momento, è troppo lenta per girare con i piloti Superbike e Supersport. Non è sicuro“.

Le dichiarazioni del campione in carica SBK hanno scatenato la reazione della Carrasco, presente in Andalusia con una Yamaha R6 e parecchio risentita da quanto ha letto: “Dici amatori perché sono una donna? Campione del mondo, ho visto la tua tabella sul rettilineo e sapevo che stavi arrivando. Tra curva 1 e 2 mi sono portata all’interno, mi sono girata per vedere quando passavi e ti ho visto cadere. Non raccontare favole“.

Alvaro Bautista vs Ana Carrasco: intervengono anche Redding e Sykes

La vicenda Bautista-Carrasco ha scatenato tanti commenti sui social network. Tra coloro che hanno commentato l’accaduto c’è Scott Redding, già critico con Alvaro per la questione del peso leggero. Nelle sue storie Instagram ha scritto: “Ohhh Alvaro. Nessun altro ha avuto problemi. Tu sei campione del mondo e dovesti essere capace di gestire la moto in presenza di altri“.

A rispondere alla storia di Redding ci ha pensato Tom Sykes, sempre su Instagram: “Dove volete andare a parare Ana e Scott? Mostratemi dove Alvaro Bautista ha usato la carta ‘gender’. Perché sembra che voi manipolate e usate questa carta quando conviene. E tutto questo non fa altro che dare un’immagine negativa su un argomento sul quale tutti hanno lavorato duramente. E negativa su un campionato mondiale e su due campioni del mondo“.

Il pilota BMW ha condiviso la storia del collega e ha replicato così: “Vi coalizzate contro una delle poche donne in questo sport“.

Successivamente Sykes ha commentato anche la seconda parte del discorso iniziale di Redding: “No, nessuno ha un problema finché non c’è il problema. In realtà io mi sono avvicinato molto e ho quasi sbagliato a giudicare. È anche vero che Alvaro sembrava gestire al meglio la moto da dove mi trovavo. E certamente il più consistente. Quindi di nuovo. Dove vuoi andare a parare?“.

Scott ha risposto nuovamente: “Sì, ma tu sei un mostro nelle staccate. Probabilmente hai quasi investito tutti!“

Il pilota del team Kawasaki Puccetti Racing infine risposto all’insinuazione del collega sul fatto di coalizzarsi contro la pilota spagnola: “Questo è un colpo basso Scott! Ana Carrasco è una campionessa del mondo e una donna, penso che sia fantastico per lei e per la sua famiglia, ma anche per lo sport. Ero vicino a quel progetto quando ha vinto, con supporto e interesse. Quindi, basta stronzate. Ana Carrasco sa che la rispetto. Semmai, cerchi di usare la sua immagine potente e il suo genere per farti valere! Soprattutto per attirare l’attenzione e i follower. Quanto manipoli le cose per ottenere questo!”.

Foto: Aruba Ducati