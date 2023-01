MotoGP: Marc Marquez, l’eterno favorito

Due anni di calvario, ma sembra che quel periodo sia ormai concluso. Marc Marquez si sta preparando per affrontare quella che sarà la sua stagione più importante. Riuscirà a rimettersi in lizza nelle zone alte, a tornare quindi tra i favoriti per la corona MotoGP? Gli altri piloti ne sono sicurissimi, si attendono i riscontri della pista per la prova del nove. Ma non è difficile immaginare l’incredibile voglia di riscatto che anima il #93 di Cervera.

Marc Marquez, la risalita

“Ho carattere, ma anche le palle!” Con il suo ultimo documentario, in uscita il prossimo 20 febbraio (tre giorni dopo il suo 30° compleanno), lo dice a chiare lettere. Con i se non si fa la storia, ma chissà dove avrebbe potuto già arrivare Marc Marquez, il grande dominatore dell’ultimo decennio, capace di regalare grande spettacolo in pista e di lasciare un segno sia nel Motomondiale che tra gli appassionati, suoi tifosi e non. Questo chiaramente senza l’infortunio, gli errori di gestione, tutte le conseguenze del caso. Questo però è il passato, si guarda al futuro ed il pilota spagnolo non vuole certo fare la comparsa nella nuova stagione MotoGP. Anzi, ricordiamo che non l’ha fatto nemmeno nel 2021, quando ha vinto tre gare e s’è preso un altro podio nonostante il dolore al braccio. Sono proprio questi gli ultimi successi di casa Honda, marchio reduce da un anno mondiale disastroso, senza nemmeno una vittoria in gara. Ma con un podio, quel 2° posto nel GP Australia 2022 che porta la firma del suo asso vincente, Marc Marquez. Il primo guizzo in gara dopo il quarto e determinante intervento al braccio.

Osservato speciale

L’ultimo in ordine di tempo ad inserirlo nella lista dei favoriti è Johann Zarco. “Ha fatto un inverno di nuovo stabile. È uno talmente cattivo che sarà davanti” ha dichiarato durante la presentazione Pramac Ducati. Quello che pensano tutti: Marc Marquez si sta preparando per tornare all’attacco. Non è assurdo dire che sarà lui il maggiore osservato speciale della stagione MotoGP 2023. C’è soprattutto grande curiosità: tutti vogliono capire come se la caverà dopo questi due anni difficili, cosa è in grado di fare un Marc Marquez chiaramente diverso da quello che abbiamo visto prima dell’infortunio a Jerez 2020. L’unica cosa che non ha subito cambiamenti è la voglia di vincere, unita come detto alla voglia di riscatto. Due aspetti che lo rendono più osservato speciale di chiunque altro, compreso il campione in carica Pecco Bagnaia. Ma è la sfida che attendono tutti, compresi il ducatista e l’iridato 2021 Fabio Quartararo, che non l’hanno mai nascosto. E Marc Marquez non si tirerà certo indietro.

