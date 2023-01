Ana Carrasco risponde: “Caro Bautista, non raccontare favole”

Ana Carrasco non le manda a dire ad Alvaro Bautista. La pilota Moto3 non ha gradito alcune particolari dichiarazioni rilasciate ieri dal campione Superbike in carica. In questi due giorni Carrasco era in azione assieme al compagno di box David Muñoz al Circuit de Jerez-Angel Nieto, parte della preparazione in vista della nuova stagione mondiale. Entrambi hanno condiviso quindi la pista con i piloti WorldSBK, che hanno chiuso oggi la due giorni di test sul tracciato andaluso (i risultati).

L’antefatto

A fine giornata il numero 1 Superbike aveva parlato con i giornalisti per raccontare il suo mercoledì a Jerez. Ha poi spiegato la sua caduta, raccontando di aver visto Ana Carrasco davanti a sé, distante circa mezzo rettilineo. Ma in frenata si è avvicinato troppo in fretta alla pilota Moto3, spostandosi e passando sullo sporco appena fuori dalla curva. Lì però l’anteriore è scivolata e Bautista è finito a terra, senza conseguenze. Il pilota Ducati però ha poi aggiunto quanto segue: “Ana dovrebbe correre con gli amatori, al momento è troppo lenta per correre con i piloti Superbike e Supersport. Non è così sicuro.”

Carrasco risponde

La pilota Moto3 non ha davvero apprezzato le parole del connazionale. Arriva quindi la risposta direttamente dal suo profilo social, riportando le dichiarazioni dell’iridato Superbike ed aggiungendoci il suo commento. “Amatori lo dici perché sono una donna?? Campione del Mondo, ho visto la tabella sulla linea del traguardo, sapevo che stavi arrivando” ha scritto Carrasco. “Tra il T1 ed il T2 mi sono spostata all’interno, mi sono girata per vedere quando passavi, e ti ho visto cadere… Quindi non raccontare favole.”

Foto: Twitter-Ana Carrasco