Superbike, Razgatlioglu ammette: “Temevo di essermi rotto la gamba”

Toprak Razgatlioglu ha concluso con il miglior tempo entrambe le giornate di test Superbike a Jerez. Per soli 22 millesimi ha mancato il record della pista. Il campione del mondo 2021 ha iniziato forte il nuovo anno, ha tutte le intenzioni di tornare il re della categoria.

La sua mattinata odierna non era cominciata nel migliore dei modi, visto che dopo pochi giri è caduto rovinosamente in curva 12. La sua Yamaha R1 è andata distrutta, praticamente. Lui ha rimediato qualche acciacco, però niente di grave, e poi è tornato a guidare. Sicuramente il pilota turco lascia l’Andalusia con buone sensazioni, anche se è importante crescere ulteriormente nei prossimi test a Portimao e Phillip Island.

Superbike, test Jerez: i commenti di Razgatlioglu

Razgatlioglu al termine dell’ultima giornata di test a Jerez ha parlato della caduta mattutina rivelando che pensava di aver avuto un infortunio serio: “Ho frenato e sono caduto, non è stato normale. La moto mi ha colpito durante la caduta e ho dolore alla parte inferiore della gamba sinistra. Spero non si sia rotto niente. All’inizio ero sicuro che la gamba si fosse rotta, avevo un dolore incredibile. Poi sono riuscito a muoverla e a camminare nuovamente“.

Superata la paura, è tornato a lavorare e ha messo insieme dei buoni tempi, anche non ha fatto un long run. Yamaha in questo test si è presentata con un nuovo forcellone e il pilota turco si è detto molto contento: “Ci permette di avere più grip e di conseguenza riusciamo ad accelerare meglio in uscita di curva“. La novità ha funzionato ed è una notizia molto positiva, perché una migliore accelerazione era proprio ciò che aveva chiesto al team.

Lui, Rea e Bautista sono davanti già dal primo test e sarà curioso vedere se qualcuno si unirà alla lotta nel campionato Superbike 2023: “Vedo i risultati ed è come l’anno scorso. Sono con Jonny e Alvaro, tutti molto sono vicini. Non è facile dire come andrà, perché la stagione non è ancora partita. Petrucci e Rinaldi sembrano forti. Ora tutti sembrano forti, anche Aegerter e Gardner. E Locatelli oggi ha fatto un grande miglioramento“. Adesso appuntamento a Portimao il 31 gennaio per il primo di altri due giorni di test SBK.

Foto: WorldSBK