Superbike, Razgatlioglu: “Non ho potuto usare il Toprak style”

Un weekend sotto le aspettative quello di Toprak Razgatlioglu a Montmelò. Giù dal podio sia in Gara 1 (quinto) sia in Superpole Race (quarto), è arrivato terzo in Gara 2 anche grazie a un errore di Jonathan Rea negli ultimi giri. Non è stato competitivo quando avrebbe voluto in Catalunya.

Adesso in classifica la sua distanza da Alvaro Bautista, che invece ha fatto tris di vittorie, è di 59 punti. Mancando quattro round al termine del Mondiale Superbike, i giochi per il titolo rimangono comunque aperti, però è importante reagire nel prossimo appuntamento a Portimao (7-9 ottobre). Il pilota Yamaha non vuole perdere altro terreno rispetto al rivale della Ducati.

Superbike Catalunya 2022, Razgatlioglu spiega cosa non ha funzionato

Razgatlioglu al termine di Gara 2 Superbike a Montmelò ha commentato così il suo rendimento: “Ieri ho avuto un ottimo start e ho seguito Bautista, però lui era molto veloce e io poi ho avuto calo della gomma dietro negli ultimi giri. Oggi non ho seguito Alvaro, ho cercato di gestire il pneumatico posteriore. Sono stato con Rinaldi, Rea e Bassani facendo delle belle battaglie.. Ho spinto per prendere il secondo posto, ma c’è stato in drop della gomma anteriore. Faticavo nelle curve a destra, non ho potuto provarci con il Toprak style. Comunque è positivo chiudere il weekend con un podio“.

Il campione del mondo in carica della Superbike ha ammesso che il feeling era migliore lo scorso anno in Catalunya. Quando gli è stato domandato se Bautista lo abbia impressionato, ha risposto così: “Oggi mi sono scordato di Bautista, mi sono focalizzato sulla seconda posizione. Ieri avevo provato a seguirlo e ho rovinato le gomme, quindi oggi ho cercato di gestirle meglio. Sono riuscito a mantenere la posteriore, ma l’anteriore ha avuto un calo e mi ha reso difficile l’ingresso in curva. Sapevamo che Ducati sarebbe stata forte qui“.

Il prossimo round in calendario è a ottobre in Algarve (Portogallo) e lì dovremmo vedere una lotta più serrata, senza un vero dominatore: “A Portimao saremo forti e anche Bautista lo sarà. Mi piace quella pista e penso che lotterò ancora con Jonathan e Alvaro. Rea sarà sicuramente veloce. Vedremo come andrà“.

Foto: Yamaha Racing