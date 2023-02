Superbike, Razgatlioglu non molla: come non far scappare Bautista?

È sicuramente una sorpresa vedere Toprak Razgatlioglu decimo nella classifica combinata FP1-FP2 di oggi a Phillip Island. Il campione del mondo Superbike 2021 non è partito al meglio in questo venerdì del primo round del calendario.

Ovviamente, è troppo presto per darlo per sconfitto. Il turco è un combattente e immaginiamo che domani mostrerà il suo vero potenziale. I 927 millesimi di distanza da Alvaro Bautista sul giro secco non possono rappresentare la reale differenza tra loro, al netto del fatto che il pilota Ducati sia indubbiamente il più veloce e che abbia dei decimi di margine sui rivali.

Superbike Phillip Island: Razgatlioglu spiega il suo 10° tempo

Razgatlioglu ha spiegato perché non sia riuscito ad essere particolarmente competitivo oggi a Phillip Island: “Nel pomeriggio c’era un caldo incredibile. L’asfalto misurava 51-52° C. Abbiamo provato a fare una simulazione di gara e non sono stato molto veloce, ma non è andata neppure male. Abbiamo provato alcuni nuovi assetti da gara. Domani il tempo sarà più freddo e questo ci aiuterà a livello di grip. Vedremo come andrà, oggi sicuramente non è stato un giorno facile per me“.

Come ha detto Jonathan Rea per la Kawasaki, anche la Yamaha R1 ha sofferto l’alta temperatura e la mancanza di grip posteriore. Domani il clima sarà più fresco ed entrambi dovrebbero soffrire meno. Comunque Toprak non sembra troppo preoccupato, non era il time attack il suo obiettivo principale: “Mi sono focalizzato sulla mia simulazione di gara, perché è molto importante. Devo capire qual è il feeling con la moto dopo dieci giri. È fondamentale capire quali siano le gomme giuste per gareggiare“.

SBK Australia, Toprak punta a battagliare con Bautista

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon non sa cosa aspettarsi da Superpole e Gara 1, però darà il massimo per riuscire a dare fastidio a un Bautista che sembra difficilmente attaccabile: “Non so, ho bisogno di partire davanti. Vedremo se sarò capace di fare un buon tempo sul giro e di prendere la pole position. La cosa più importante è la gara e sono pronto per lottare”.

Razgatlioglu è consapevole della forza del rivale Ducati in Australia e cercherà di ottenere il massimo possibile: “Questa è la pista favorita di Bautista, qui era forte anche in MotoGP. Così come è particolarmente forte pure in Catalogna. Cercherò di battagliare con lui, se sarà possibile. Vedremo come andrà“.

