F1 test Bahrain, classifica day 2: Zhou 1°, ma Verstappen martella

È terminata anche la seconda dalle tre giornate di test di F1 in Bahrain. Tutti i team stanno macinando più chilometri possibili per arrivare preparati all’inizio del campionato, che scatterà nel prossimo weekend.

Il miglior tempo di oggi è stato realizzato da Guanyu Zhou, l’unico ad aver siglato il suo best lap utilizzando gomme rosse morbide. Il pilota cinese del team Alfa Romeo ha chiuso in 1’31″610. Solo per 40 millesimi ha avuto la meglio su un Max Verstappen che dà la sensazione di avere tutto sotto controllo con la Red Bull RB19. Ottimo ritmo del campione in carica della Formula 1, che ha fatto 47 giri nel pomeriggio e che si conferma il favorito per la nuova stagione.

Terzo crono Fernando Alonso, a 595 millesimi da Zhou. Oggi l’Aston Martin ha schierato solo lo spagnolo, autore di 130 giri con una AMR23 che sembra essere nata bene. Dietro ci sono Nyck De Vries con l’AlphaTauri e Nico Hulkenberg con la Haas.

Per trovare la Ferrari dobbiamo scendere in sesta posizione, dove c’è Carlos Sainz (+0″871). Lo spagnolo ha siglato 70 giri ed è stato il più veloce al mattino, ma il suo passo non ha impressionato. La SF-23 è apparsa una macchina con ancora qualche problema al posteriore, non abbastanza stabile. Ottavo Charles Leclerc (+1″115), che verso il finale della sessione ha mostrato alcuni tempi interessanti in termini di passo con la gomma dura C1. 68 giri complessivi per il monegasco. Non sapendo i carichi di benzina utilizzati dai vari team, è impossibile sbilanciarsi troppo sui valori in pista.

In mezzo ai piloti Ferrari c’è il rookie Logan Sargeant, un vero stakanovista con la Williams: 154 giri totali. Top 10 completata da Oscar Piastri su McLaren e Pierre Gasly su Alpine. Giornata non esaltante per la Mercedes. George Russell, tredicesimo (+2″044), ha concluso anzitempo la sua giornata per un problema idraulico alla sua W14. Solo 26 giri per lui. Lewis Hamilton ne ha percorsi 72 e ha chiuso quindicesimo a 2″3 da Zhou.

Tra Russell ed Hamilton c’è Sergio Perez, che ha debuttato stamattina e che domani avrà la giornata intera a sua disposizione. Per Verstappen i test sono finiti, la Red Bull porterà avanti con il messicano il lavoro di sviluppo sulla RB19.

F1 2023, test Bahrain: tempi ufficiali e classifica finale Day 2

Foto: Formula 1