Oettl fa sorridere Go Eleven, Denis Sacchetti: “Nessun time attack”

Go Eleven scatta col piede giusto nella prima giornata di libere Superbike in Australia. Philipp Oettl ha piazzato il nono tempo nelle FP1, turno in cui ha usato per la prima volta la Panigale completamente in versione 2023. È poi gran 3° nelle FP2, a otto decimi dal campione in carica Alvaro Bautista. Il pilota tedesco chiude 7° in combinata a +0.826 dal compagno di marca in testa, nonché miglior indipendente del venerdì. Questo senza time attack, quindi non usando le gomme da qualifica! I tempi infatti si guarderanno sul serio domani, come ci ha spiegato il team manager della squadra.

“Abbiamo fatto una simulazione gara questa mattina con gomma dura ed una simulazione gara nel pomeriggio con gomma media” ha raccontato Denis Sacchetti a Corsedimoto. “Non abbiamo provato il time attack con la morbida perché ci interessava provare il set up per la gara.” Nel pomeriggio le temperature si sono alzate, raggiungendo i 30° C, ma Philipp Oettl e Go Eleven non hanno avuto difficoltà. Anzi, come detto il 26enne di Bad Reichenhall ha piazzato la sua Ducati Panigale in terza posizione nel secondo turno di libere del venerdì, regalando il sorriso alla sua squadra. “Faceva molto caldo, ma noi ci siamo trovati bene ed il feeling di Philipp è buono con la moto 2023” ha infatti sottolineato Sacchetti.

Attenzione però al clima, che dovrebbe essere ben diverso domani. “Sembra più freddo, addirittura hanno messo possibilità di pioggia” ha ammesso il team manager Go Eleven. “Vediamo cosa succederà, soprattutto se Yamaha, Kawasaki e Honda riusciranno a gestire meglio le gomme con temperature più basse.” Occhio anche al vento. “I piloti, per fare la differenza su questo circuito, devono essere abili a sfruttare il vento a proprio vantaggio, o comunque non farsi infastidire troppo… Bisogna quindi essere veloci ad interpretare e modificare la guida in base alla direzione del vento. Questa mattina al T3 chi ci è riuscito ha fatto la differenza sugli altri.”

Foto: Team Go Eleven