Superbike, Razgatlioglu all’assalto: “A Magny-Cours punto al tris”

Toprak Razgatlioglu ritorna a fare il campione e si aggiudica anche gara-2 Superbike a Most, dopo la vittoria mattutina nella Superpole Race. Sesta vittoria stagionale per il campione turco della Yamaha che non dà scampo ad Alvaro Bautista e Jonathan Rea e ritorna a mettere il fiato sul collo alla leadership del Mondiale. Dopo la pausa estiva sarà una lunga battaglia a tre dove sicuramente non mancheranno i colpi di scena in un campionato Superbike che non ha nulla da invidiare allo show della MotoGP.

Rea chiude sul podio

Non centra nessuna vittoria Jonathan Rea in questo week-end a Most che accoglie lo stop in calendario per rifocillarsi in vista di settembre. “E’ stata una dura battaglia, ho dato tutto, non ho nessun rimpianto e mi sono divertito – ha detto il pilota della Kawasaki -. Negli ultimi sei o sette giri la moto ha iniziato a darmi qualche fastidio quando era sul massimo angolo di piega, sono riuscito a finire terzo spingendo al limite. Abbiamo tirato fuori il massimo dal pacchetto in tutto il week-end, adesso mi godo la pausa estiva, Magny Cours-Portimao-Barcellona sono piste che ci piacciono. Non dimenticatevi di noi durante questo mese di pausa“.

Toprak vince, Bautista resta leader

Alvaro Bautista chiude la prima parte della stagione Superbike con un bilancio più che positivo e in testa alla classifica, con 31 punti di vantaggio su Rea e 38 su Razgatlioglu. “La Ducati è velocissima sul dritto ma in alcuni punti faccio più fatica. Alla prima curva ho perso il punto di staccata e sono arrivato lungo, ho perso la posizione, sono riuscito a tornare sotto. Toprak era molto veloce e stargli dietro è stato complicato. Sapevamo che qui sarebbe stato difficile, la scelta della gomma non era la migliore per noi. Ora farò riposare la mano, ma siamo contenti per come è andata la prima metà dell’anno“.

Imperiosa la prestazione di Toprak Razgatlioglu in gara-2 e si riporta in scia alla corsa iridata. “Sono molto contento oggi, ho fatto il massimo, volevo solo vincere. Andiamo alla pausa sapendo di poter lottare sempre per la vittoria. Magny-Cours è la mia pista preferita, l’anno scorso ho fatto due vittorie, sarebbero tre ma non fa nulla… Quest’anno riproverò a fare tre vittorie“.