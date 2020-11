Supersport: Raffaele De Rosa punta sulla Kawasaki Orelac

Raffaele De Rosa correrà il Mondiale 2021 con la Kawasaki schierata dal team Orelac. Primi test a gennaio. La sfida allo squadrone Yamaha

Raffaele De Rosa, 33 anni, correrà il Mondiale Supersport 2021 con la Kawasaki del team spagnolo Orelac. Il pilota napoletano lascia dunque MV Agusta, con cui ha firmato undici podi. In precedenza De Rosa aveva gareggiato nella stessa categoria anche con Honda, finendo una volta sul podio. Nel palmares dell’ex pilota del Motomondiale c’è anche il titolo Superstock vinto nel 2016 con la BMW. Il team Orelac sarà impegnato anche in Superbike, sempre con Kawasaki e lo spagnolo Isaac Vinales, cugino di Maverick pilota MotoGP.

“Orelac crede in me”

La formazione iberica sarà coordinata da Nacho Calero, figlio del titolare e a sua volta ex pilota Supersport. “Nacho è una persona che mi stima, questo per me è molto motivante” ha spiegato Raffaele De Rosa nella comunicazione ufficiale della squadra. “Il progetto è molto ambizioso e sono convinto che faremo un grande passo in avanti, sia io che la Kawasaki Orelac”. Prima uscita nei test già programmati per gennaio sul tracciato di Jerez.

Yamaha da battere

Il salto del campione 2020 Andrea Locatelli in Superbike non ha impoverito lo schieramento Yamaha, che con la YZF-R6 partirà favorito anche nella prossima stagione. Il posto del pilota bergamasco è stato ereditato dal sudafricano Steven Odendaa ma si è rafforzato anche GMT94 con l’arrivo di Federico Caricasulo a fianco di Jules Cluzel. Con Yamaha correrà anche l’astro nascente Manuel Gonzalez, iridato WSSP300 nel 2019, sempre gestito dal team ParkinGo