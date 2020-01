Nei test di Jerez (22-23 gennaio) Alvaro Bautista e Leon Haslam si confronteranno per la prima volta con gli altri protagonisti del Mondiale

Honda HRC girerà il 22-23 gennaio a Jerez, insieme agli team ufficiali Superbike. La terza tappa dei test invernali sarà dunque la prima occasione per verificare il potenziale dell’attesissima CBR “Triple R”. Alvaro Bautista e Leon Haslam prenderanno parte anche alla successiva tappa prevista a Portimao il 26-27 gennaio. Ad inizio febbraio il materiale tecnico delle squadre prenderà il volo per l’Australia, dove il 29 febbraio è prevista l’apertura del Mondiale 2020. Che, come da tradizione, verrà preceduto dall’ultimo provino, il 24-25 febbraio, sullo stesso tracciato di Phillip Island.

CADRANNO I VELI

Prima della pausa natalizia la Honda HRC ha girato a porte chiuse ad Aragon, Jerez e Portimao. I giapponesi non hanno lasciato trapelare indiscrezioni, anche se si è successivamente appreso che in Portogallo Alvaro Bautista sarebbe sceso, con gomma supersoffice, sotto il primato della pista. Per capire meglio come stanno le cose, e verificare se la Honda CBR-RR R è già così competitiva, basterà aspettare qualche settimana…

YAMAHA AL GRAN COMPLETO

Jerez sarà un’occasione particolarmente intrigante anche per verificare i progressi degli altri rispetto all’uscita di gruppo di fine novembre, quando Jonathan Rea si era rivelato di gran lunga il più efficace. Fra le inseguitrici, la Yamaha manderà in pista per la prima volta la YZF-R1 in versione “full 2020”: nella precedente occasione Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark avevano utilizzato la moto 2019 aggiornata con parecchi componenti del nuovo modello. In casa Yamaha anche Ten Kate, a differenza di quanto previsto, comincerà il Mondiale con la R1 nuova versione: una buona opportunità per Loris Baz. I due alfieri GRT, Garrett Gerloff e Federico Caricasulo, invece avranno la ’19 per l’intera stagione.