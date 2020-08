Superbike Portimao, le dirette TV su Sky Sport Arena e TV8 Gara 1 alle 15

Il programma Superbike entra nel vivo a Portimao: la qualifica alle 12, gara 15. Le dirette spostate su Sky Sport Arena, canale 204, tutto in chiaro

Ci attende una scorpacciata di motori con la Superbike concomitante con MotoGP a Brno. Gli orari di Portimao sono congeniati in modo da rendere possibile la visione di tutto, basterà cambiare canale. Oggi, sabato 8 agosto, il programma entra nel vivo con la Superpole prevista per le 12 e gara 1 che scatterà alle 15, ora italiana. C’è un’ora di differenza con il Portogallo. Da segnalare che la programmazione Sky di questo week end è migrata su Sport Arena (canale 204). Telecronaca di Edoardo Vercellesi, commento tecnico di Max Temporali. Ecco com’è andato il venerdi. Su Corsedimoto proporremo il live di gara 1, con tutti gli episodi principali raccontati in tempo reale.

Sabato 8 agosto

10.00-10.20 WorldSBK Prove libere 3

10.30-10.50 Supersport Prove libere 3

11.00-11.15 Supersport 300 Prove libere 3A

11.25-11.40 Supersport 300 Prove libere 3B

12.00-12.25 Diretta WorldSBK Superpole

12.40-13.05 Diretta Supersport Superpole

13.20-13.40 Diretta Supersport 300 Superpole

14.00 Supersport 300 Last Chance Race

15.00 Diretta WorldSBK Gara 1

16.15 Diretta Supersport Gara 1

17.10 Diretta Supersport 300 Gara 1

Domenica 9 agosto

10.00-10.15 WorldSBK Warm up

10.25-10.40 Supersport Warm up

10.50-11.05 Supersport 300 Warm up

12.00 Diretta WorldSBK Superpole Race

13.30 Diretta Supersport Gara 2

15.00 Diretta WorldSBK Gara 2

16.15 Diretta Supersport 300 Gara 2

La programmazione di TV8

Sabato 8 agosto

ore 15.00 Diretta WorldSBK Gara 1

Domenica 9 agosto

ore 13.45 Differita WorldSBK Superpole Race

ore 15.00 Diretta WorldSBK Gara 2