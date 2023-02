Superbike, Petrucci parte alla cieca e che spallate con Xavi Vierge!

C’era grande attesa di vedere all’opera Danilo Petrucci in Gara 1 a Phillip Island. Il suo vero e proprio debutto nel Mondiale Superbike. In caso ha voluto che piovesse e che la manche si disputasse in una condizione che lui gradisce.

Alla fine, il pilota del Barni Spark Racing Team ha chiuso con l’ottavo posto, piccolo passo avanti rispetto al precampionato. In realtà, era arrivato settimo al traguardo, però è stato retrocesso di una posizione perché il sorpasso su Xavi Vierge è stato considerato irregolare. C’è stato un contatto con lo spagnolo della Honda e la Race Direction ha deciso di punire Petrux. Nessuna lamentela da parte sua, il provvedimento è stato accettato.

Superbike Phillip Island, Gara 1: Petrucci contento

Petrucci ha fatto le seguenti considerazioni al termine della sua prima gara nel Mondiale SBK: “È stata una giornata positiva e sono contento di aver finito la corsa. Purtroppo siamo partiti davvero alla cieca, perché non avevo mai provato queste gomme e questo assetto. Al box sono stati tutti molto bravi a darmi una base di moto che ci ha permesso di stare in top 10“.

Il pilota ternano è soddisfatto di come il team Spark Barni ha saputo reagire alle mutate condizioni climatiche di oggi. Per lui non è stato semplice adattarsi alla novità di dover correre sul bagnato con gomme e assetto che prima non aveva mai testato. Se l’è cavata bene e i dati raccolti oggi saranno utili per il futuro.

SBK, Petrux punta più in alto

Iniziare con un ottavo posto non è male, però Petrucci spera di poter ambire a risultati migliori con il passare del tempo: “Vogliamo tutti fare di più. Però non avevamo informazioni e siamo stati comunque i migliori tra i debuttati, questo è già positivo. Ovviamente vorremmo stare più avanti, però la squadra sta facendo un grande lavoro e stiamo procedendo passo dopo passo“.

Domenica Superpole Race e Gara 2 si dovrebbero svolgere su pista asciutta. Sarà interessante vedere se l’ex pilota MotoGP riuscirà a confermarsi in top 10 anche domani.

Foto: WorldSBK